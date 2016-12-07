بخش خصوصی را رقیب دولت نمی دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی روز چهارشنبه درجلسه مشترک شورای برنامه ریزی وتوسعه استان قزوین با اعضا کمیسیون عمران مجلس در باغستان قزوین گفت: باید بپذیریم که بخش خصوصی به هیچوجه رقیب دولت نیست بلکه همراه آن است.

وی بیان کرد: دولت در لایحه بودجه به واگذاری پروژه های عمرانی برای استفاده از توان بخش خصوصی توجه کرده است و با اجرای درست اصل ۴۴ می توان به دستاوردهای خوبی رسید.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی درکشور شاهد نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی هستیم لذا منطقی است برای جبران کسری منابع اعتباری ازسرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تحرک بخشی به طرحها استفاده کنیم.

وی گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی دولت در قانون بودجه ۹۶ کل کشور می تواند اقتصاد کشور را متحول کند و ما نیز از این کار استقبال می کنیم.

رضایی تصریح کرد: باید بخش خصوصی متعهد و کارآمد را تقویت کنیم و با واگذاری بسیاری از کارها بویژه طرح های عمرانی ضمن کاهش هزینه های دولت زمینه تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام را فراهم کنیم.

وی یادآورشد: کمیسیون عمران مجلس از واگذاری طرح های عمرانی با درنظر گرفتن پیش شرط های لازم به بخش خصوصی استقبال می کند استقبال می کند.

برای اجرای طرح های مهم استان قزوین همراهی می کنیم

رضایی با اشاره به جایگاه استان قزوین در بخش های مختلف گفت: قزوین با مشکلات کم آبی و توسعه بیابانزایی هم روبروست که در کمیسیون تلفیق فرصتی هست تا برای پیش بینی بودجه لازم برای مهار این پدیده اقدام کنید.

وی بیان کرد: در اجرای قانون بودجه سال ۹۶ دولت توجه ویژه ای به محیط زیست، آب و توسعه شبکه ریلی دارد و مسئولان استان قزوین هم می توانند برای تامین اعتبار لازم برای حل مشکلات موجود در حوزه آب، محیط زیست، بیابانی شدن اراضی بسرعت اقدام کنند تا فرصت از دست نرود.

در این جلسه شهردارقزوین و مدیران دستگاههای اجرایی استان گزارشی از وضعیت جاده ها، منابع آبی، گردشگری، و مشکلات این حوزه را ارائه کردند.