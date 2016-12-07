سامانه اشتغال در اردبیل یکپارچه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی شامگاه چهارشنبه در نشست مشارکت‌های مردمی با بهزیستی اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه در پی پرداخت تسهیلات مشاغل مختلفی ایجاد می‌شود اما اغلب در سامانه اشتغال استان ثبت نمی‌شوند.

وی افزود: در صورتی که مشارکت‌های مردمی نیز برای ایجاد اشتغال هزینه می‌شود لازم است در سامانه اشتغال ثبت شود و متأسفانه سامانه به دلیل اینکه یکپارچه نیست بسیاری از مشاغل ایجاد شده در آن ثبت نمی‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: بی‌شک مشاغلی به دلیل پرداخت تسهیلات ایجاد شده اما ثبت نشده است و لازم است مسئولان استان نسبت به یکپارچه‌سازی سامانه اشتغال تدبیری اتخاذ کنند.

رحیمی همچنین به پرداخت ۲۱ میلیارد تومان سبد حمایت غذایی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد استان اشاره کرد و متذکر شد: این مبلغ در طول سه سال اخیر و در طول فعالیت دولت تدبیر و امید برای شش دوره سبد حمایت غذایی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه سبد حمایت غذایی به ۱۶۰ هزار نفر پرداخت شده است، اضافه کرد: اینکه مددجویان و افراد نیازمند از دستگاه‌های اجرایی مختلف تسهیلات دریافت کنند صحیح نیست و لازم است با ساماندهی تمامی تسهیلات و کمک‌های اعطایی به صورت منظم نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود.