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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۱

مدیرکل تعاون و کار اردبیل:

سامانه اشتغال در اردبیل یکپارچه نیست

سامانه اشتغال در اردبیل یکپارچه نیست

اردبیل – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه بسیاری از مشاغل ایجاد شده در سامانه اشتغال استان ثبت نمی‌شود، از یکپارچه نبودن سامانه در اردبیل انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی شامگاه چهارشنبه در نشست مشارکت‌های مردمی با بهزیستی اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه در پی پرداخت تسهیلات مشاغل مختلفی ایجاد می‌شود اما اغلب در سامانه اشتغال استان ثبت نمی‌شوند.

وی افزود: در صورتی که مشارکت‌های مردمی نیز برای ایجاد اشتغال هزینه می‌شود لازم است در سامانه اشتغال ثبت شود و متأسفانه سامانه به دلیل اینکه یکپارچه نیست بسیاری از مشاغل ایجاد شده در آن ثبت نمی‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: بی‌شک مشاغلی به دلیل پرداخت تسهیلات ایجاد شده اما ثبت نشده است و لازم است مسئولان استان نسبت به یکپارچه‌سازی سامانه اشتغال تدبیری اتخاذ کنند.

رحیمی همچنین به پرداخت ۲۱ میلیارد تومان سبد حمایت غذایی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد استان اشاره کرد و متذکر شد: این مبلغ در طول سه سال اخیر و در طول فعالیت دولت تدبیر و امید برای شش دوره سبد حمایت غذایی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه سبد حمایت غذایی به ۱۶۰ هزار نفر پرداخت شده است، اضافه کرد: اینکه مددجویان و افراد نیازمند از دستگاه‌های اجرایی مختلف تسهیلات دریافت کنند صحیح نیست و لازم است با ساماندهی تمامی تسهیلات و کمک‌های اعطایی به صورت منظم نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود.

کد مطلب 3844304
محمد میرزایی ناطق

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