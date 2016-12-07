رونمایی ازکارت فعالان فرهنگی دانشگاه/ضرورت تجلیل ازدانشجویان فعال

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تعالی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح هفته فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: کارت ویژه فعالین فرهنگی امتیازاتی برای دانشجویان دارای این کارت به همراه خواهد داشت.

محمود فیضی گفت: این کارت ها به فعالین دانشجویی و دبیران کانون‌های فرهنگی که زیر نظر مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فعالیت می‌کنند، تعلق می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رونمایی از تندیس ویژه فرهنگی در این آیین گفت: این تندیس به افراد برتر برنامه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اهدا می‌شود.

وی اضافه کرد: بزرگداشت نیروهای خدماتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز از دیگر برنامه‌های جنبی در این آیین بود که با ابتکار دانشجویان فعال در کانون‌های دانشجویی صورت گرفت.

فیضی ادامه داد: یکی از راه های این بزرگداشت، شناسایی و تجلیل از نیروی انسانی نمونه در میان اقشار دانشگاه است. از رهگذر شناسایی و تشویق نیروهای کوشا و زحمتکش، انگیزه های خدمتگزاری در ایشان و دیگران تقویت و پایدار می گردد و به آنان اطمینان می دهد که مدیران سازمان رفتار کارکنان و کارمندان را زیر نظر دارند و زحمات ایشان را ارزیابی می‌کنند.

بیانیه دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت هفته فرهنگی

دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی به مناسبته هفته فرهنگی این دانشگاه بیانیه دادند.

این بیانیه که در مراسم افتتاحیه و تجلیل از خادمین بی ادعا قرائت شد به شرح زیر است :

دانشجویان همواره از جریان سازان و پیشتازان تحولات فرهنگی اجتماعی بوده اند و ارزشها و باورهای آنها لاجرم صورتگر حرکتهای مردمی خواهد بود.

ایران و ایرانی غیور و آزاده است، و آرمانهای بلند و قله¬های رفیع در نظر دارد. دانشجوی ایرانی حرفهای بزرگ می¬زند و به آنها با صبر، تعقل، تقوی، ابتکار، شجاعت، خودباوری، علم و ادب عمل می¬کند.

دانشجوی دغدغه مند فرهنگ، نسبت به نیازهای فرهنگ و تمدن جامعه خویش، هشیار است و نیک می¬داند که یک نقشه فرهنگی صالح متضمن رستگاری آحاد مردم و ثمر بخشی سایر جبهه ها، از جمله جبهه علمی است. خصوصا در این عصر که دشمن در یک جنگ خاموش تمامی نیرو و امکانات خویش را در جهت تحمیل فرهنگ و اندیشه خویش به جوانان این مرز و بوم به کار بسته است. ولیکن دانشجوی ایرانی بر مصداق « وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین» و با تاسی از مقام ولایت با اقتدار به پیش می رود و می داند که خداوند با اوست و او را هدایت خواهد کرد.

بر همین سبیل ما اعضای کانونهای فرهنگی دانشگاه و نیز سایر دانشجویان دخیل در فعالیتهای فرهنگی از حمایت و همراهی ریاست دانشگاه و مسوولین فرهنگی با طرح دانشجویی «هفته فرهنگی» که منشأ برکاتی در دانشگاه و کشور بوده است، تقدیر مینماییم و حسب وظیفه تمامی تلاش خویش را در جهت بارورسازی هر چه بیشتر محیطی مشحون از بصیرت، نشاط، اتحاد، نوع دوستی، و امید به آینده در دانشگاه خواهیم نمود. امید است نام گذاری هفته فرهنگی ۹۵ با عنوان «ابزار های فرهنگی در خدمت تمدن اسلامی-ایرانی» ما را در رسیدن به این هدف یاری رساند.