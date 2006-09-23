حل نشدن مسئله كركوك مي تواند وضعيت عراق را بدتر كند / آنكارا و واشنگتن خواهان حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيوآناتولين چاپ تركيه، گل كه با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا گفتگو مي كرد با تاكيد بر اينكه منازعه بر سر شهر نفت خيز كركوك يك مسئله ترك - كرد نيست گفت كه عدم توجه به حل اين مسئله مي تواند به حادتر شدن وضعيت در عراق منجر شود.

گل كه در نيويورك با رايس گفتگو مي كرد درباره آخرين تحولات در عراق، ايران و روند صلح خاورميانه، استقرار نيروها در لبنان، تلاش براي جنگ با تروريست هاي حزب كارگران كردستان، موضوع قبرس و درخواست تركيه براي ورود به اتحاديه اروپا را با اين مقام آمريكايي مورد بحث و بررسي قرار داد.

"ناميك تان" سخنگوي وزارت خارجه تركيه با اشاره به اين ديدار گفت كه گل و رايس تمايل كشورهاي خود را براي مبارزه با حزب كارگران كردستان موسوم به پ ك ك اعلام كردند و دو مقام فرستاده ويژه اي را در زمينه مبارزه با اين گروه تروريستي منصوب كردند تا تلاش ها را در اين روند تسريع بخشند.

به گفته اين سخنگو، دو مقام همچنين نگراني خود را از اوضاع لبنان اعلام كردند و همچنين درباره روابط عميق دو كشور و همچنين ايجاد ثبات در منطقه نيز تبادل نظر كردند.

موضوع هسته اي ايران مسئله ديگر مورد گفتگو بين دو مقام بود كه رايس و گل بر يافتن راه حل مسالمت با استفاده از شيوه ديپلماتيك بين ايران و غرب تاكيد كردند.

همچنين رايس در اين ديدار حمايت كشور خود را از ورود تركيه به اتحاديه اروپا اعلام كرد.