کشته شدن امدادگران در بحران های منطقه با هیچ دینی سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیر محسن ضیائی در دومین کنفرانس بین المللی اسلام و حقوق بشردوستانه اظهار کرد: در آستانه دهمین سالگرد تاسیس مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه که با همت و همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در شهر قم فعالیت می کند، خرسندم که برای دومین بار شاهد برگزاری این کنفرانس هستم.

وی با بیان اینکه دنیای امروز ما آکنده از بحران ها و مخاطراتی است که بیش از پیش موجب رنجش خاطر و آزردگی وجدان های بیدار شده، افزود: وقایع هر روزه و جاری در منطقه پرتنش پیرامونی ما و قساوت هایی که در میادین نبرد رخ داده و می دهد، همگی حکایت از چالش انسانیت و نوع دوستی و ترویج خشونت و کاشتن بذر انتقام و کینه و عداوت در دل انسان ها دارد که استمرار و اصرار بر پایداری چنین وضعیتی می تواند ضربات جدی بر کرامت بشر و ارزش های مشترک دینی و انسانی وارد کند.

ضیائی تصریح کرد: منطقه کهن و باستانی خاورمیانه که روزگاری مهد تمدن و محل ظهور ادیان برجسته الهی بود، امروزه درگیر تروریسم و جنگ ها و درگیری های مسلحانه خونین و مرگباری شده که در طول تاریخ بی سابقه بوده و دل هر انسانی را آکنده از درد و رنج می سازد، آنچه امروزه در سوریه و عراق و یمن می گذرد، نه تنها با هیچ منطق و دینی سازگار نیست بلکه مایه شرمساری و سرافکندگی دنیای اسلام و عموم مسلمانان با هر مذهب و عقیده ای شده است و باعث به فراموشی سپردن زخم های کهنه جامعه انسانی از جمله آوارگی و بی خانمانی میلیون ها فلسطینی شده و دست بدخواهان اسلام و مسلمین را بر طعنه و سخره مسلمانان باز گذاشته است.

کشتن انسان های بی گناه محکوم است

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: آنچه این قصه ها را غصه دارتر و داغ ها را تازه تر می کند، تکرار مکرر و بی پایان حوادثی است که حتی یک نمونه آن هم برای دنیای امروز زیاد است. امروز حمله به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و هدف قرار دادن آمبولانس ها و امدادگران و پزشکان و پرستاران؛ خبری تکراری در رسانه هاست و بیم آن می رود که خبری عادی تلقی شده و دیگر دلی را نلرزاند و چشمی را اشکبار نسازد؛ حال آنکه نباید و چنین گردهمایی هایی حتما باید حامل این پیام باشد که کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر از زن و مرد و کودک و از آن جمله صدها امدادگر و داوطلب هلال احمر های سوریه و یمن و فلسطین خبری عادی نیست و نباید عادی تلقی شود بلکه اقدامی است که با هیچ دین و آیینی سازگار نیست و با هیچ دلیل و منطقی توجیه نمی شود و از جانب هر فرد یا گروهی که صورت گرفته باشد محکوم است و پیگرد آن محفوظ است و البته شکست آن نیز اجتناب ناپذیر است.

ضیائی با بیان اینکه نکته مهم و قابل توجه تحولات موصوف این است که اقدامات بی رحمانه و غیر انسانی صورت گرفته همگی به نام دین و در واقع با سوءاستفاده از اسلام و آموزه های اسلامی انجام می پذیرد، گفت: نتیجه چنین تمسکی؛ زشت و خشن نشان دادن اسلام و ایجاد زمینه های اسلام ستیزی در سطح جهان به صور گوناگون است در حالی که اسلام به عنوان دین صلح و منطق از پیشتازان رعایت حقوق افراد و حتی حیوانات و گیاهان در درگیری های مسلحانه بوده است.

رسالت سنگین جهان اسلام در واکنش به مخاصمات

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه با اشاره به رسالت سنگین جهان اسلام و بالاخص علمای اسلامی در این راستا مبنی بر واکنش نسبت به تقبیح و محکومیت چنین اقدامات زشت و کریه، خاطرنشان کرد: مهمتر از واکنش های پیش گفته لازم است تا نسبت به تبیین و تنویر آموزه های اصیل اسلامی در حوزه جنگ و رویکرد اسلام نسبت به چگونگی هدایت مخاصمه و برخورد و رفتار با طرف متخاصم و غیر نظامیان و سایر موضوعات مرتبط گامهای محکمتر و جدی تری برداشته شود.

ضیائی خاطرنشان کرد: تعالیم ارزشمند اسلام در کنار حقوق بین الملل بشردوستانه به مفهوم نوین آن می تواند نش موثری در پیشگیری از پایمال شدن حقوق قربانیان جنگ ها در درگیری های مسلحانه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه برگزاری این کنفرانس بین المللی در شهر مقدس قم در واقع نقطه عطف مهمی در این برهه خاص محسوب می شود که می تواند گامی جدی به فراخور وضعیت موجود و در راستای انتقال پیام صلح و دوستی و رافت اسلامی این دین مبین در دنیا و جهان اسلام باشد، تاکید کرد: پرداختن به موضوعات تخصصی و مرتبط با حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه و منعکس ساختن دیدگاه ها و رویکردهای اسلامی در قبال موضوعات مربوطه با بهره گیری از منابع معتبر برای اثبات حقانیت آراء و احکام دین اسلام در قبال بشر و انسانیت اهمیت فراوانی دارد که با همت؛ گفتار و نوشتار علمای اسلامی در اقصی نقاط عالم رقم خواهد خورد.

غنا و تکثر منابع اسلامی در خصوص موضوعات حقوق بشردوستانه

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه غنا و تکثر منابع اسلامی در خصوص موضوعات مبتلابه حقوق بین الملل بشردوستانه به حدی است که می توان مدعی منبع بودن اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه شد، خاطرنشان کرد: وجود آیات، روایات و احادیث و فتاوای معتبر فقهی در زمینه انسان و تکریم وجوه مختلف حقوق انسانی در زمان مخاصمه موید چنین گستردگی قلمرو و غنای محتوایی است.

ضیائی تصریح کرد: بدون شک تئوریزه کردن و تشریح نحوه اثرگذاری رویکردهای دینی بر تقویت و تحکیم اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در عرصه عمل و عرضه آن در سطح جهانی می تواند مثبت ادعای فوق باشد که طبیعتا تحقق این مهم رسالتی است که علما و اندیشمندان دینی به آن جامه عمل می پوشانند و کنفرانس حاضر نیز بستر و ابزار مناسب و بایسته ای برای سیر تکوین آن تلقی می شود.

وی در پایان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری این کنفرانس ابراز امیدوای کرد که شاهد تبیین و ترویج هرچه بهتر مفاهیم و اصول اسلامی در حوزه موضوعات حقوق بین الملل بشردوستانه باشیم طوری که پیام صلح و دوستی و رافت رعایت و حفاظت از کرامت انسانی نوع بشر را بار دیگر به سایر ملل در سراسر دنیا منتقل نموده و مهر تایید مجددی بر طلایه داری و پرچمدار بودن حمایت از نوعدوستی و انسانیت بزنیم.