افزايش 30 درصدي ظرفيت رشته هاي دكتري تخصصي / راه اندازي دكتري تخصصي بهداشت باروري براي نخستين بار در كشور

دكتر "حسين كشاورز" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) امسال در 27 رشته برگزار مي شود و آموزش دانشجويان از بهمن ماه سال جاري آغاز مي شود.

وي اضافه كرد: تعيين ظرفيت ها براساس نياز دانشگاه ها، كشور و توانمندي هاي موجود صورت گرفته و در برخي از رشته ها با كاهش و در برخي ديگر با افزايش ظرفيت مواجه هستيم.

دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي ياد آور شد: سال گذشته 137 نفر در آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) پذيرفته شدند كه امسال با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در اين مقطع شاهد پذيرش 178 نفر خواهيم بود.

وي از رشته هايي مانند ايمني شناسي، تغذيه، اپيدميولوژي و فارماكولوژي به عنوان رشته هاي مورد نياز كشور نام برد و افزود: اين رشته ها داراي افزايش ظرفيت بيشتري به نسبت ديگر رشته هاي مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) بودند.

كشاورز از راه اندازي مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) رشته بهداشت باروري براي نخستين بار در كشور خبر داد و افزود: اين رشته در سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، اصفهان و شهيد بهشتي راه اندازي شده و از سال جاري دانشجو پذيرفته مي شود.

دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي در خصوص آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) سال جاري گفت: ثبت نام اين آزمون از 6 مهر ماه آغاز مي شود و آزمون نيز روز 3 آذرماه برگزار مي شود و در صورت ايجاد نشدن مسئله خاصي آخر دي ماه نتايج نهايي اعلام مي شود.

وي اضافه كرد: آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) دو مرحله اي است و 70 درصد نمره كتبي و 30 نمره از طريق مصاحبه براي كسب حد نصاب قبولي ضروري است. پذيرفته شدگان آزمون كتبي دو برابر ظرفيت براي مصاحبه معرفي مي شوند.