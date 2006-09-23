حضور 50 متخصص قلب از 14 كشور دنيا در پانزدهمين دوره كنگره قلب ايران

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "فريدون نوحي" رئيس كنگره پانزدهم امروز در جمع خبرنگاران افزود: در اين كنگره بيش از 4 هزار نفر شركت كننده داخلي و خارجي از گروه هاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي شركت مي كنند.

رئيس بيمارستان قلب شهيد رجايي ياد آور شد : در اين دوره از كنگره انجمن قلب آسيا و اقيانوسيه و چهار كشور در اين منطقه در زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان با ايران همكاري بين المللي خواهند داشت.

وي افزود : 50 نفر از پزشكان متخصص قلب و عروق از 14 كشور دنيا در پانزدهمين دوره كنگره حضور پيدا مي كنند.

رئيس انجمن قلب ايران اضافه كرد : افزايش ارتباطات علمي و تبادل موضوعات تخصصي و آشنايي محققان جوان كشور ما با آخرين دستاوردها از ديگر اهداف اين كنگره خواهد بود.

وي اظهار داشت : هم اكنون از نظر دانش متخصصان كشور در حد قابل قبولي هستند و در جراحي قلب، داخلي قلب و كودكان و ديگر تخصص ها با روش هاي پيشرفته آشنا هستند اما از نظر تجهيزات روز كمي با كمبود مواجه هستيم.

نوحي در خصوص امتياز باز آموزي پانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ايران گفت : امتياز باز آموزي براي فيزيولوژيست ها، پرستاري قلب و عروق و فيزيولوژيست هاي قلب و عروق در نظر گرفته شده است.

رئيس انجمن قلب ايران به روز جهاني قلب اشاره و تأكيد كرد : هر ساله 25 سپتامبر مصادف با روز جهاني قلب از سوي فدراسيون جهاني قلب در سطح انجمن هاي قلب و عروق كشورهاي عضو گرامي داشته مي شود و هدف آن افزايش آگاهي مردم براي پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي قلبي است.

وي اضافه كرد : با توجه به جمعيت جوان ايران، بيش از 2 ميليون نفر از افراد جامعه مبتلا به عروق كرونر هستند. البته در اين ميان ريسك فاكتورهايي از جمله سن، نژاد، ژنتيك، فشار خون و ديابت در كنار هم درصد ابتلاي افراد را به بيماري هاي قلبي و عروقي افزايش مي دهد.

پانزدهمين كنگره انجمن قلب و عروق ايران از تاريخ 9 تا 12 آبان ماه سال جاري در سالن اجلاس سران برگزار مي شود.