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۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

قایقران سنندجی به اردوی تیم ملی جوانان فراخوانده شد

قایقران سنندجی به اردوی تیم ملی جوانان فراخوانده شد

سنندج - کسری اشرفی قایقران جوان سنندجی از سوی کادر فنی فدراسیون قایقرانی به دهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام در بخش کایاک فراخوانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی کایاک مردان جوانان کشور از روز جمعه ۱۹ آذرماه در تهران آغاز می شود.

براساس این گزارش، ۲۰ قایقران دعوت شده زیر نظر کادر فنی فدراسیون خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا ۲۰۱۷ آماده می کنند.

کسری اشرفی قایقران جوان سنندجی در بخش کایاک نیز از سوی کادر فنی به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شد و به مدت ۱۰ روز به تمرینات تکنیکی و تاکتیکی می پردازد.

اشرفی قایقران کردستانی عناوین مختلف کشور و حضور در چندین دوره از اردوهای تیم ملی را در کارنامه ورزشی خود دارد.

دهمین مرحله اردوی تیم ملی کایاک مردان جوانان کشور از ۱۹ تا ۲۸ آذرماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 3844482

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