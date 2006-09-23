درخواست از ارتش لبنان براي مصادره سلاح حزب الله توهم است / گام بزرگي براي محاكمه عاملان ترور رفيق حريري برداشته شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير دادگستري لبنان در گفتگو با روزنامه عرب زبان "الحيات" چاپ لندن گفت كه درخواست از ارتش لبنان براي خلع سلاح حزب الله خيال و توهم است زيرا موضوع سلاح حزب الله موضوعي سياسي است و به هنگام بررسي و حل و فصل موضوع ايجاد يك دولت مقتدر و توانمند مورد بررسي و حل و فصل قرار مي گيرد.

وي در پاسخ به سئوالي افزود: موضوع سلاح حزب الله موضوعي تكنيكي يا پليسي يا نظامي نيست بلكه موضوعي سياسي است كه به هنگام حل و فصل موضوع تشكيل يك دولت مقتدر و توانمند و فعال مورد بررسي و حل و فصل قرار مي گيرد و شرح و توصيف نقش ارتش در اين دولت و استراتژي نظامي اين دولت با توافق با حزب الله تنها از طريق همكاري با اين حزب صورت مي پذيرد.

رزق خاطرنشان كرد: حزب الله نماينده يك قشر و طيف اصلي از ملت لبنان به شمار مي رود و هيچ گونه دولت يا شرح و توصيفي درباره دولتي جديد جز با مشاركت گسترده حزب الله در ساختن آن وجود ندارد و نقش مورد انتظار از حزب الله در ايجاد اين دولت و توسعه دادن آن بسيار بيشتر از نقشي است كه اين حزب تاكنون در موضوع آزاد سازي لبنان و مقاومت در برابر اسرائيل ايفا كرده است.

وزير دادگستري لبنان در بخش ديگري از گفتگوي خود به مسئله تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه عاملان ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين اين كشور پرداخت و گفت: گام بزرگي در ايجاد اين دادگاه برداشته شده است.

رزق درعين حال با استناد به گفته نيكولا ميشل معاون دبيركل سازمان ملل متحد به وجود دشواريهايي در شوراي امنيت درخصوص جمع آوري اكثريت كافي در سازمان ملل و گذر كردن از مقوله استفاده وتوي از سوي برخي كشورها اشاره كرد.

وزير دادگستري لبنان همچنين گفت كه لبناني ها اختلافي در موضوع مجازات عاملان ترور حريري ندارند و خود قادر به توافق درباره نظام دادگاه هستند.