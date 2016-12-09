سید مهدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به عنوان اولین فعالیت رسمی هیئت سوارکاری استان قم از زمان تغییر در ریاست این هیئت ورزشی، مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم در روزهای پایانی آذرماه برنامه ریزی شده و برگزار میشود.
وی افزود: بر اساس برنامه، مسابقات قهرمانی سوارکاری قم روزهای چهارشنبه ۲۴ آذر و جمعه ۲۶ آذرماه به انجام میرسد به طوری که این مسابقات بر اساس قوانین و آیین نامه رسمی مسابقات سوارکاری به صورت اصولی و استاندارد یک روز تعطیل خواهد بود و سوارکاران روز پنجشنبه استراحت خواهند کرد.
رئیس هیئت سوارکاری استان قم گفت: قرار است در روز چهارشنبه ۲۴ آذر مالکان اسبها به مسابقه بپردازند و این مسابقات ویژه کسانی برگزار میشود که اسبهای آنها مربی ندارد و به عبارت دیگر خود، مالک و سوارکار هستند و سپس ادامه مسابقات روز جمعه انجام میشود.
طباطبایی بیان داشت: میزبان این مسابقات باشگاه ماهان در ورودی جاده قدیم قم به تهران جنب اداره کار و امور اجتماعی استان قم است و بازدید از این مسابقات برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود و زمینه ایجاد علاقمندی به سوارکاری بین مردم قم را تقویت میکند.
وی عنوان کرد: تلاش ما بر گسترش رشته سوارکاری در قم است و جوانان و نوجوانان باید این رشته را ببینند و زمانی که جذابیتهای آن دیده شود علاقمندی به سوارکاری نزد این قشر به وجود میآید.
رئیس هیئت سوارکاری استان قم تصریح کرد: برگزاری مسابقات کشوری در سال آینده در قم در دستور کار قرار دارد و فدراسیون سوارکاری برگزاری یک دوره رقابت در سطح استاندارد کشوری را در قم در تقویم خود قرار داده است.
رئیس هیئت سوارکاری قم در گفتگو با مهر:
مسابقات قهرمانی سوارکاری در قم برگزار میشود
قم - رئیس هیئت سوارکاری استان قم از برگزاری مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم در روزهای پایانی آذرماه خبر داد.
سید مهدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به عنوان اولین فعالیت رسمی هیئت سوارکاری استان قم از زمان تغییر در ریاست این هیئت ورزشی، مسابقات قهرمانی سوارکاری استان قم در روزهای پایانی آذرماه برنامه ریزی شده و برگزار میشود.
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