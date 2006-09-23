  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۸:۵۱

/ توسط ستاد تفسير قرآن كريم /

سلسله نشست هاي تفسير قرآن در فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود

سلسله نشست هاي تفسير قرآن در فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود

سلسله نشست هاي تفسير قرآن با عنوان طرح "چلچراغ وحي" با همكاري ستاد تفسير قرآن كريم و سازمان فرهنگي هنري شهرداري از فردا (دوشنبه 3 مهر) در فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود.

دبير اجرايي طرح "چلچراغ وحي" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت : در اين طرح كه در سه سال گذشته با همكاري اين دو نهاد انجام مي شود، مفسران قرآن كريم با حضور در فرهنگسراهاي تهران جلسات مختلف تفسير قرآن را تشكيل مي دهند.

حجت الاسلام  نصوري افزود : در اين طرح تقريبا تمامي فرهنگسراها شركت مي كنند و تا كنون برگزاري اين جلسات در فرهنگسراهاي بانو از ساعت 11 تا 12 صبح، فرهنگسراي انقلاب از ساعت 14 تا 16، اقوام از ساعت 14 تا 15، طبيعت از ساعت 11 تا 12 و خانه فرهنگ امير كبير در روزهاي زوج 15 تا 16 قطعي شده و در محل اين فرهنگسراها تشكيل خواهد شد.

کد مطلب 384457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها