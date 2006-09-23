سلسله نشست هاي تفسير قرآن در فرهنگسراهاي تهران برگزار مي شود

دبير اجرايي طرح "چلچراغ وحي" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت : در اين طرح كه در سه سال گذشته با همكاري اين دو نهاد انجام مي شود، مفسران قرآن كريم با حضور در فرهنگسراهاي تهران جلسات مختلف تفسير قرآن را تشكيل مي دهند.
حجت الاسلام نصوري افزود : در اين طرح تقريبا تمامي فرهنگسراها شركت مي كنند و تا كنون برگزاري اين جلسات در فرهنگسراهاي بانو از ساعت 11 تا 12 صبح، فرهنگسراي انقلاب از ساعت 14 تا 16، اقوام از ساعت 14 تا 15، طبيعت از ساعت 11 تا 12 و خانه فرهنگ امير كبير در روزهاي زوج 15 تا 16 قطعي شده و در محل اين فرهنگسراها تشكيل خواهد شد.
نظر شما