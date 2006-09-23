طلاب بايد در همه رشته هاي علمي به درجات عالي دست يابند

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله صافي گلپايگاني در اين ديدار اظهار داشت : اهتمام به معارف قرآني و پايداري در ايمان براي خودسازي انسان موثر خواهد بود. زير درياي معارف وحقايق قرآن و نهج البلاغه بقدري عميق مي باشد كه نمي توان به راحتي در مورد آن سخن به ميان آورد.

معظم له با تاكيد بر لزوم بهره گيري از مباني ديني تصريح كرد : بايد با بهره گيري از مباني قرآني، در همه رشته هاي علمي به درجات عالي دست يابيم وهمواره قرآن را هدايت گر و الهام بخش خود بدانيم.

وي خاطرنشان كرد : گرايش جوانان به حفظ قرآن و نهج البلاغه بسيار مغتنم بوده و گسترش اين فرهنگ الهي، جامعه را به سوي ارزش هاي متعالي سوق خواهد داد.

اين مرجع تقليد ديني، در ادامه با اشاره به جايگاه ماه مبارك رمضان در تزكيه نفس ياد آور شدند : ماه مبارك رمضان، بهار قرآن است ، انسان بايد در اين ماه معارف غني قرآني را بطور جدي بررسي نموده و ضمن آشنايي با مفاهيم و معاني آن نسبت به درك و شناخت حقايق الهي كوشا باشد.

آيت الله صافي گلپايگاني افزود : ماه مبارك رمضان، مكتبي است كه همه افراد را شامل شده و زمينه و بستر خود سازي را براي همه انسان ها فراهم مي نمايد.