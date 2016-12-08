آیین سنتی عزاداری پیاده علما و مردم ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، عزاداری پیاده مردم و علمای شهرستان ورامین برگزار شد.

در این آیین سنتی که آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام رضا غلامی رییس اداره تبلیغات اسلامی و حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران حضور داشتند، مردم متدین و انقلابی ورامین به عزاداری و سوگواری پرداختند.

عزاداران و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در شهرستان ورامین از صبح پنج شنبه در مسجد صاحب الزمان(ع) اجتماع و پس از برگزاری مراسم عزاداری و سخنرانی، با پای پیاده به سمت گلزار شهدای سید فتح الله حرکت کردند.

برگزار آیین عزاداری در کنار قبور مطهر شهدا و قرائت زیارت امین الله از دیگر بخش های برنامه عزاداری پیاده مردم و علمای شهرستان ورامین در روز شهادت یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت بود.

در این مراسم علاوه بر خانواده معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی نیز حضور داشته و در پایان مراسم، با آرمان های بلند شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

همچنین علما و روحانیون حاضر در این مراسم بر برگزاری باشکوه مراسم آغاز امامت امام عصر(عج) در شهرستان ورامین تأکید کردند.