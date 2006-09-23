در حال بررسي مجدد وضعيت استراتژيكي خود هستيم / اسرائيل با شكافي در سيستم خود رو به رو است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از جروزالم پست، شالوم در پاسخ به سؤالاتي در دفتر اين روزنامه، درباره آغاز گفتگو با سوريه گفت : ايران و سوريه كشورهايي هستند كه داراي استقلال و اقتدار هستند و حماس در يك روند انتخاباتي به عنوان دولت فلسطيني برگزيده شد و حزب الله نيز 25 كرسي از 128 كرسي را در پارلمان لبنان و دو سمت وزيري در كابينه اين كشور در اختيار دارد.

وي همچنين با اشاره به رابطه عميق حزب الله و حماس مدعي شد كه سوريه تهديدي بزرگ براي دنياي غرب است و افزود: زماني كه شما ريشه هاي عميق اين كشور را با ايران و اتحاد آنها را با همديگر در نظر مي گيريد، ضرورت دارد تا اسرائيل خود را براي تهديدات امنيتي مضاعف كه ازسوي سوريه صورت مي گيرد، آماده كند.

اسرائيل بايد به سوريه فرصت بدهد و آن را تشويق كند تا تصميم نهايي خود را اتخاذ كند و از رفتارهاي خود ارزيابي مجددي داشته باشد كه مشاركت در جامعه بين المللي براي اهداف بلند مدت سوريه بسيار مفيد و سودمند خواهد بود

وزير امور خارجه سوريه با زودهنگام توصيف كردن گفتگو با ايران، سوريه، حماس و حزب الله گفت : هنوز چشم هاي ما باز است و اسرائيل بايد به سوريه فرصت بدهد و آن را تشويق كند تا تصميم نهايي خود را اتخاذ كند و از رفتارهاي خود ارزيابي مجددي داشته باشد كه مشاركت در جامعه بين المللي براي اهداف بلند مدت سوريه بسيار مفيد و سودمند خواهد بود. به ادعاي وي، اسرائيل به يك نتيجه صلح آميز اميدوار است اما اين نتيجه در نهايت بستگي به سوريه خواهد داشت.

اين مقام سابق رژيم صهيونيستي، در پاسخ به سؤال ديگري كه اسرائيل حق دارد تا حملات پيشگيرانه اي عليه ايران كشوري كه قصد از بين بردن آن را دارد صورت دهد گفت: اسرائيل كاملاً حق دارد تا با هر ابزار ممكني از خود دفاع كند اما اين خيلي به نفع اسرائيل خواهد بود و بهتر است تا جامعه بين المللي يا چند كشور با نفوذ نيز در اين امر دخالت كنند و اين خيلي مهم خواهد بود دنيا آگاهي داشته باشد و بداند كه ايران داراي تسليحات هسته اي، نه تنها اسرائيل را از روي نقشه محو خواهد كرد بلكه همانطور كه مي دانيم نظم جهاني را تغيير خواهد داد.

وي مدعي شد: ايران كشوري است كه با افتخار در خط مقدم تروريسم جهاني ايستاده است و به حزب الله لبنان، القاعده و سازمان هاي تروريستي كمك مي كند و اصلي ترين پشتيبان از حملات عليه نيروهاي آمريكايي را در عراق دارد و اگر تهران به تسليحات هسته اي دست يابد نه تنها خود را در سطح جهاني به عنوان يك ابرقدرت مطرح خواهد كرد، بلكه به خود در تثبيت رژيم داخلي اش كمك خواهد كرد، اما هنوز اسرائيل بايد تلاش هاي بين المللي را تشويق كند كه اين امر در مقياسي جهاني به نفع امنيتي تل آويو خواهد بود.

اسرائيل در حال حاضر وضعيت استراتژيكي خود را مجدداً بررسي مي كند و در حال حاضر ما با شكاف هايي كه در داخل سيستم خودمان وجود دارد رو به رو هستيم

شالوم در پاسخ به سؤال ديگري در اين باره كه با وجود مخالفت روسيه و چين با تحريم، ديپلماسي چه تاثيري خواهد داشت و اينكه بالاخره چگونه بايد با ايران رفتار كرد با اشاره به ديپلماسي به عنوان شيوه اي اميد بخش در اين روند مي گويد: ديپلماسي مؤثر احتمالاً بدون دخالت اسرائيل در شرايط فعلي و در آينده امكان موفقيت دارد. ديپلماسي موضوعي براي سازمان هاي بين المللي و ديپلماتهاي سياست خارجي است و بهترين شيوه به نفع جهان آزاد براي توقف ايران از ساخت تسليحات هسته اي مي باشد بنابراين هر كشوري بايد به عملي ترين شيوه براي حل اين مسئله كمك كند و به نظر منطقي نمي رسد كه اسرائيل در ابعادي از گفتگوهايي كه در حال حاضر رخ مي دهد شركت كند.

وي درباره اقدام نظامي عليه ايران گفت: اسرائيل در حال حاضر وضعيت استراتژيكي خود را مجدداً بررسي مي كند و در حال حاضر ما با شكاف هايي كه در داخل سيستم خودمان وجود دارد رو به رو هستيم كه به آمادگي امنيتي ما آسيب زده است. ما دوباره به حد آمادگي خواهيم رسيد و فعالانه از امنيت خود دفاع خواهيم كرد.

در پايان شالوم درباره تغيير نظام سياسي در ايران اظهار داشت: بر اين باورم كه تغيير نظام زماني كه آيت الله خميني(ره) فوت كرد، مي توانست رخ دهد و البته اين بسته به مردم ايران است تا بخواهند تغييرات مثبتي را در زندگي خود شاهد باشند.