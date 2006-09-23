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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۹:۴۷

فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران:

هشت سال دفاع مقدس اسطوره به يادماندني تاريخ انقلاب اسلامي ايران است

هشت سال دفاع مقدس اسطوره به يادماندني تاريخ انقلاب اسلامي ايران است

فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران با انتشار پيامي هشت سال دفاع مقدس را نشانه ايمان و اراده‌ خلل ‌ناپذير ملت و اسطوره‌ اي به يادماندني در تاريخ انقلاب شكوهمند اسلامي ايران دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، در آستانه‌ بيست و ششمين سالگرد دفاع مقدس و تقارن آن با سال پيامبر اعظم(ص)، اميرسرلشكر ستاد عطاء الله صالحي فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران با انتشار پيامي با گراميداشت ياد و خاطره‌ جانفشاني ‌ها و ايثارگري ‌هاي ظفرمندان ارتش و ساير قواي مسلح در عرصه‌ هشت سال دفاع مقدس، اين رويداد بزرگ تاريخي را نشانه ايمان و اراده‌ خلل‌ناپذير ملت و اسطوره‌ اي به يادماندني در تاريخ انقلاب شكوهمند اسلامي ايران دانست.

متن كامل پيام فرمانده‌ كل ارتش به مناسبت هفته‌ دفاع مقدس بدين شرح است : " با عرض ادب به پيشگاه مقدس حضرت بقيه‌الله الاعظم اروحنا لتراب مقدمه الفداء و با سلام به محضر مبارك مقام معظم رهبري و فرماندهي معزز كل قوا، حضرت آيت‌الله خامنه‌ اي (مدظله‌العالي) و با درود به كاركنان سرافراز و جان بركف نيروهاي مسلح به ويژه دلاورمردان سلحشور و قهرمان ارتش جمهوري اسلامي ايران.  صحنه افتخارآميز هشت سال دفاع مقدس، روايت فداكاري و مجاهدت امتي است دشمن‌ستيز، كه با الهام از مكتب انسان‌ساز اسلام و با بهره جستن از فرامين ذات اقدس الهي در منشور عدالت ‌گستري و ظلم‌ستيزي (كلام‌الله مجيد) از بذل جان و مال دريغ نكردند و با حماسه‌ حضور به يادماندني در ميدانهاي نبرد با الهام از خط سرخ نهضت عاشورا و بدون هيچ‌گونه چشم داشتي، نهال نورسيده انقلاب اسلامي را با نثار خون پاك خود آبياري كردند تا اينك همگان شاهد پويايي و بالندگي ام ‌القراي جهان اسلام و ديار دلاورمردان فاتح نبردهاي بيت‌المقدس، فتح‌المبين، ثامن‌الائمه، طريق‌القدس و ... باشند و دشمن زبون كه با تكيه بر سلاح بي‌صلاح، كره‌ خاكي را جولانگه خود ساخته و هر روز در گوشه ‌اي از اين عالم، ملل مظلوم و رنجيده و مسلمانان جهان را با امكانات پيشرفته نظامي هدف قرار داده و اسلام ناب محمدي را در معرض هجمه‌ اي همه جانبه قرار داده حتي انديشه‌ نزديك شدن به اين آب و خاك را به ذهن استيلا طلب خود راه ندهد و با تامل بر دوران ساليان نه چندان دور دفاع مقدس، همواره ملت مسلمان ايران اسلامي و قواي مسلح آن را به منزله‌ سدي پولادين و دژي استوار در برابر مصالح خود ببيند ".

در بخش ديگري از اين پيام آمده است : " ارتش جمهوري اسلامي ايران اينك در كارنامه درخشان خود جلوه ‌هايي زيبا و افتخارآميز مي ‌بيند كه در همراهي با انقلاب اسلامي آغاز و با مبارزه با ايادي استكبار و منافقين و فريب ‌خوردگان كوردل استكبار جهاني در اقصي نقاط ميهن اسلامي تداوم يافته و با رشادت‌هاي بي ‌نظير در عرصه‌  دفاع مقدس تكميل شده و براي هر نيروي مسلح و قدرت نظامي مي ‌تواند نقطه‌  اتكا و مدال افتخاري باشد.  بي‌ شك دشمن هرگز فراموش نخواهد كرد بارش شهاب ‌هاي آسماني نيروي هوايي را، رشادت‌هاي دريادلان نيروي توانمند دريايي را و قريب 26 سال حضور مقتدرانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در مرزهاي ايران اسلامي و مبارزه‌ي پيروزمندانه با دشمنان خارجي، مافقان و سوداگران مرگ كه هر چند با اهداي بيش از 48000 شهيد گلگون كفن و طلايه‌داران علوي سيرت ‌شان صيادها، شيرودي‌ ها، كشوري‌ ها، عباس دوران‌ ها، بابايي‌ ها  كه نبرد را راه رسيدن به احدي الحسنين و گذرگاه سعادت مي‌دانستند ميسر گرديد .  و اينك اين ارتش پيروزمند ضمن صيانت و دفاع از مرزها و كمك به تسريع روند اصلاح و آباداني كشور در عرصه  سازندگي ميهن اسلامي و افزايش اندوخته‌هاي علمي در مسير خودكفايي نظامي و تجهيز نيروهاي سه گانه زميني، هوايي و دريايي گام برمي‌دارد ".

در ادامه اين پيام آمده است : " در پرتو عنايات خداوند تبارك و در ظل توجهات حضرت صاحب‌الامر (عج) و مقام معظم رهبري، امروز ارتش جمهوري اسلامي ايران در مسير تقويت قواي دفاعي نظامي خود با تحقيق و دستيابي به فن ‌آوري‌هاي نوين نظامي در سطح جهان گام برداشته و علوم و فنون نظامي را در مراكز آموزشي خود و در عالي‌ترين سطوح آموزش داده و در صحنه‌ي عمل و در رزمايش‌ها به خوبي ارايه مي‌دهد و با تمسك به سيره‌  انبياي الهي به ويژه پيامبر عظيم ‌الشان خود حضرت محمد مصطفي (ص) و نصب‌العين قرار دادن وصاياي امام راحل (ره) و اوامر و رهنمودهاي مقام عظماي ولايت در راه تحقق ارتش حزب‌الله تلاشي مضاعف از خود نشان داده و خود را نقطه‌ي اتكاي امنيتي ملت شهيدپرور ايران در برابر بيگانگان مي‌داند و آمادگي خود را براي اجراي فرامين مقام معظم رهبري در راستاي پيشبرد اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌دارد " .

در بخش پاياني پيام ، سرلشگر صالحي ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات تمامي همرزمان خود در اين جهاد عظيم الهي از خداوند سبحان تعالي ارواح طيبه‌  امام راحل (ره) و ديگر شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي، استدام سايه‌ پرمهر فرماندهي معظم كل قوا، اقتدار و انسجام روزافزون نيروهاي مسلح و عزت و سربلندي ملت سلحشور و قهرمان ايران اسلامي را در ظل توجهات حضرت ولي عصر (عج) مسالت كرده است .

کد مطلب 384472

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