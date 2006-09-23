هشت سال دفاع مقدس اسطوره به يادماندني تاريخ انقلاب اسلامي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، در آستانه بيست و ششمين سالگرد دفاع مقدس و تقارن آن با سال پيامبر اعظم(ص)، اميرسرلشكر ستاد عطاء الله صالحي فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي ايران با انتشار پيامي با گراميداشت ياد و خاطره جانفشاني ها و ايثارگري هاي ظفرمندان ارتش و ساير قواي مسلح در عرصه هشت سال دفاع مقدس، اين رويداد بزرگ تاريخي را نشانه ايمان و اراده خللناپذير ملت و اسطوره اي به يادماندني در تاريخ انقلاب شكوهمند اسلامي ايران دانست.
متن كامل پيام فرمانده كل ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس بدين شرح است : " با عرض ادب به پيشگاه مقدس حضرت بقيهالله الاعظم اروحنا لتراب مقدمه الفداء و با سلام به محضر مبارك مقام معظم رهبري و فرماندهي معزز كل قوا، حضرت آيتالله خامنه اي (مدظلهالعالي) و با درود به كاركنان سرافراز و جان بركف نيروهاي مسلح به ويژه دلاورمردان سلحشور و قهرمان ارتش جمهوري اسلامي ايران. صحنه افتخارآميز هشت سال دفاع مقدس، روايت فداكاري و مجاهدت امتي است دشمنستيز، كه با الهام از مكتب انسانساز اسلام و با بهره جستن از فرامين ذات اقدس الهي در منشور عدالت گستري و ظلمستيزي (كلامالله مجيد) از بذل جان و مال دريغ نكردند و با حماسه حضور به يادماندني در ميدانهاي نبرد با الهام از خط سرخ نهضت عاشورا و بدون هيچگونه چشم داشتي، نهال نورسيده انقلاب اسلامي را با نثار خون پاك خود آبياري كردند تا اينك همگان شاهد پويايي و بالندگي ام القراي جهان اسلام و ديار دلاورمردان فاتح نبردهاي بيتالمقدس، فتحالمبين، ثامنالائمه، طريقالقدس و ... باشند و دشمن زبون كه با تكيه بر سلاح بيصلاح، كره خاكي را جولانگه خود ساخته و هر روز در گوشه اي از اين عالم، ملل مظلوم و رنجيده و مسلمانان جهان را با امكانات پيشرفته نظامي هدف قرار داده و اسلام ناب محمدي را در معرض هجمه اي همه جانبه قرار داده حتي انديشه نزديك شدن به اين آب و خاك را به ذهن استيلا طلب خود راه ندهد و با تامل بر دوران ساليان نه چندان دور دفاع مقدس، همواره ملت مسلمان ايران اسلامي و قواي مسلح آن را به منزله سدي پولادين و دژي استوار در برابر مصالح خود ببيند ".
در بخش ديگري از اين پيام آمده است : " ارتش جمهوري اسلامي ايران اينك در كارنامه درخشان خود جلوه هايي زيبا و افتخارآميز مي بيند كه در همراهي با انقلاب اسلامي آغاز و با مبارزه با ايادي استكبار و منافقين و فريب خوردگان كوردل استكبار جهاني در اقصي نقاط ميهن اسلامي تداوم يافته و با رشادتهاي بي نظير در عرصه دفاع مقدس تكميل شده و براي هر نيروي مسلح و قدرت نظامي مي تواند نقطه اتكا و مدال افتخاري باشد. بي شك دشمن هرگز فراموش نخواهد كرد بارش شهاب هاي آسماني نيروي هوايي را، رشادتهاي دريادلان نيروي توانمند دريايي را و قريب 26 سال حضور مقتدرانه نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در مرزهاي ايران اسلامي و مبارزهي پيروزمندانه با دشمنان خارجي، مافقان و سوداگران مرگ كه هر چند با اهداي بيش از 48000 شهيد گلگون كفن و طلايهداران علوي سيرت شان صيادها، شيرودي ها، كشوري ها، عباس دوران ها، بابايي ها كه نبرد را راه رسيدن به احدي الحسنين و گذرگاه سعادت ميدانستند ميسر گرديد . و اينك اين ارتش پيروزمند ضمن صيانت و دفاع از مرزها و كمك به تسريع روند اصلاح و آباداني كشور در عرصه سازندگي ميهن اسلامي و افزايش اندوختههاي علمي در مسير خودكفايي نظامي و تجهيز نيروهاي سه گانه زميني، هوايي و دريايي گام برميدارد ".
در ادامه اين پيام آمده است : " در پرتو عنايات خداوند تبارك و در ظل توجهات حضرت صاحبالامر (عج) و مقام معظم رهبري، امروز ارتش جمهوري اسلامي ايران در مسير تقويت قواي دفاعي نظامي خود با تحقيق و دستيابي به فن آوريهاي نوين نظامي در سطح جهان گام برداشته و علوم و فنون نظامي را در مراكز آموزشي خود و در عاليترين سطوح آموزش داده و در صحنهي عمل و در رزمايشها به خوبي ارايه ميدهد و با تمسك به سيره انبياي الهي به ويژه پيامبر عظيم الشان خود حضرت محمد مصطفي (ص) و نصبالعين قرار دادن وصاياي امام راحل (ره) و اوامر و رهنمودهاي مقام عظماي ولايت در راه تحقق ارتش حزبالله تلاشي مضاعف از خود نشان داده و خود را نقطهي اتكاي امنيتي ملت شهيدپرور ايران در برابر بيگانگان ميداند و آمادگي خود را براي اجراي فرامين مقام معظم رهبري در راستاي پيشبرد اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد " .
در بخش پاياني پيام ، سرلشگر صالحي ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات تمامي همرزمان خود در اين جهاد عظيم الهي از خداوند سبحان تعالي ارواح طيبه امام راحل (ره) و ديگر شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي، استدام سايه پرمهر فرماندهي معظم كل قوا، اقتدار و انسجام روزافزون نيروهاي مسلح و عزت و سربلندي ملت سلحشور و قهرمان ايران اسلامي را در ظل توجهات حضرت ولي عصر (عج) مسالت كرده است .
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