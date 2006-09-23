كمك هاي نامنظم دولت به معضل پارك هاي علم و فناوري تبديل شده است / انتظارات از پارك هاي تحقيقاتي همگام با حمايت ها نيست

دكتر عليرضا جهانگيريان - قائم مقام معاونت فناوري وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر در اصفهان با اشاره به انتظارات بالاي جامعه از پارك هاي علمي و تحقيقات گفت: وقتي كه ما هنوز سرمايه گذاري لازم را انجام نداديم سوال كردن از اينكه خروجي پارك هاي علم و فناوري چه بوده سوال مناسبي نيست.

وي افزود: پارك ها و مراكز رشد هدفشان ايجاد اقتصاد دانش محور است. اين هدف در برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله نيز تاكيد شده است و به طور اصولي مديران نظام هم اعتقاد به اين موضوع دارند ولي براي اينكه اين راه به صورت علمي هم تحقق يابد نياز به همگام شدن مديران بخش هاي اجرايي و قانونگذاري است.

جهانگيريان خواستار سرمايه گذاري مناسب و دقيق در بخش مراكز رشد و پارك هاي علمي و تحقيقاتي شد و گفت: مراكز رشد و پارك ها مثل موضوعات ديگري كه در برنامه هاي مختلف وجود دارد نياز به سرمايه گذاري دارد و اگر اين سرمايه گذاري دير يا نامناسب صورت گيرد، شاهد برآورده شدن انتظارات نخواهيم بود.

وي با انتقاد از كمك هاي نامنظم دولت به پارك هاي علم و فناوري گفت: كمك هاي نامنظم دولت به اين مراكز علمي به يك معضل تبديل شده است. يكي از مشكلات عمده و اصلي اين است كه حمايت هاي دولت از اين پارك ها به صورت منظم و به صورت برنامه ريزي شده نيست. در همان زماني كه پارك ها هنوز به نيمه راه توسعه زيرساخت ها نرسيده اند انتظار مي روند خروجي هايي در سطح بين المللي داشته باشند و اين قطعا باعث كندي كار مي شود.

قائم مقام معاونت فناوري وزارت علوم اظهار داشت: بايد سرمايه گذاري معيني براي يك دوره مشخص زيرساخت هاي پارك ها و مراكز رشد انجام دهيم و بعد انتظار داشته باشيم خروجي مناسبي به جامعه سرازير شود.