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۱ مهر ۱۳۸۵، ۲۰:۴۰

جهت ارائه توضيحاتي ارسال شد:

پيام پاپ به رئيس سازمان كنفرانس اسلامي

پيام پاپ به رئيس سازمان كنفرانس اسلامي

پاپ بنديكت شانزدهم رهبر كاتوليكهاي جهان پيامي را به "احسان الدين اكمل اوغلو" رئيس سازمان كنفرانس اسلامي ارسال كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري جيهان، پاپ بنديكت شانزدهم براي ارائه پاره اي توضيحات در خصوص اظهارات اخيرش كه خشم جهان اسلام را برانگيخت اين پيام خود را از طريق اسقف اعظم "سلستينو ميگليوره" نماينده دائمي واتيكان در سازمان ملل به رئيس سازمان كنفرانس اسلامي داد.

هفته گذشته پاپ طي سخنراني خود در دانشگاه "رگنزبرگ" در آلمان به نقل قول از يك امپراطور قرن چهاردهمي پرداخت كه اظهارات وي اهانت به پيامبر(ص) و دين اسلام تلقي مي شود.

از آن زمان تاكنون رهبر 1/1 ميليارد كاتوليك جهان تحت فشار در حال رشدي براي اعلام عذرخواهي روشن و بدون ابهام قرار گرفته است.

روز جمعه ميگليوره پيام ويژه پاپ را به اكمل الدين احسان اوغلو كه وي نيز براي تماس و گفتگو به نيويرك رفته است تحويل داد.

رئيس سازمان كنفرانس اسلامي گفت كه پس از بررسي دقيق اين پيام درباره آن اظهارنظر خواهد كرد.

پاپ براي كاستن از رنجش مسلمانان سفراي كشورهاي اسلامي را براي گفتگو به واتيكان فراخوانده است.

کد مطلب 384487

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