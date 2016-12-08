از دربی اهواز تا دربی اهوازی ها کنار زاینده رود/ در انتظار خداداد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر امروز با انجام ۵ بازی در ۴ شهر مشهد، اصفهان، تهران و اهواز پیگیری خواهد شد که از حساس ترین این دیدارها می‌توان به تقابل تیم‌های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز اشاره کرد. دیداری که می‌تواند حاوی حواشی و جذابیت های فراوانی باشد.

* سپاهان – صبا؛ دربی گونه دو مربی اهوازی برای بقا

نه سپاهان با ویسی نتایج قابل قبولی در لیگ شانزدهم گرفته و نه صبا با مرفاوی. مدیریت در هر دو باشگاه سپاهان و صبا انتظارات بیشتری از مربیان اهوازی تیم‌های خود داشتند که این انتظارات تا به اینجای کار براورده نشده. سپاهان که برای قهرمانی بسته شده بود اما امروز با ۱۵ امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار دارد، میزبان «صبا»یی است که با تنها ۹ امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفته تا با دیدی واقع بینانه بتوان گفت هر دو تیم از خط قرمز بحران عبور کرده و مربیان آن در مرز هشدار قرار دارند.

واقعیت این است که نه عبداله ویسی در سپاهان و نه عبدالصمد مرفاوی در صبا جایگاه مستحکمی روی نیمکت تیم‌های خود ندارند و این دو مربی اهوازی اگر می‌خواهند به بقا در تیم های یشان امیدوار باشند، باید دست پر از نقش جهان خارج شوند. هیچ بعید نیست این بازی آخرین نیمکت نشینی برای مربی بازنده در این میدان باشد.

* پیکان – سیاه جامگان؛ فرار از منطقه خطر با پیکان

خودرو سازان که شرایط امیدوار کننده‌ای در جدول رده بندی دارند میزبان تیمی هستند که فعلا در بحران به سر می‌برد، اما امیدواری زیادی دارد که خود را از منطقه خطر در جدول دور کند.

شاگردان مجید جلالی اگر چه بازی قبلی خود را با شکست سنگین به پایان رساندند، اما این تیم وضعیت امیدوار کننده ای در این فصل دارد. برعکس تیم سیاه جامگان که گرچه هنوز بین دو تیم انتهای جدول نیست، اما این تیم پتانسیل سقوط به دسته پایین تر را دارد، مگر آن که مالک باشگاه پول تزریق کرده و خداداد هم همه هنرش را برای حفظ این تیم به کار گیرد.

مشهدی ها امیدواری زیادی دارند که با پیروزی بر پیکان خود را از منطقه خطر جدول دور نگاه دارند.

* استقلال خوزستان – فولاد؛ دربی شهر اهواز

یک دربی واقعی. دو تیم خوب از یک شهر با دو مربی جوان و جویای نام. دو تیم به رنگ قرمز و آبی تا همه فاکتورهای یک دربی وجود داشته باشد. استقلال خوزستان و فولاد هم می‌توانند برگزار کننده یکی از حساس ترین بازی های هفته سیزدهم باشند. دو تیم اهوازی که هر دو سابقه قهرمانی در لیگ برتر را هم دارند با ۱۵ و ۱۶ امتیاز شرایطی نزدیک به هم در جدول رده بندی دارند.

نقطه قوت هر دو تیم در خط حمله شان است. برای فولادی ها ساسان انصاری که هم خوب گل می‌زند و هم به دنبال تثبیت جایگاه خود در صدر جدول گل زنان است و برای استقلال خوزستان هم رحیم زهیوی تاثیرگذار ترین بازیکن این تیم است و امید پورموسوی به ساق های او در این بازی دوخته شده است.

فولادی‌ها می دانند در صورت پیروزی در این بازی و البته شکست استقلال برابر تراکتورسازی حتی می‌توانند جای این تیم در رده پنجم جدول رده بندی را نیز تصاحب کنند.

برنامه مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر؛

جمعه ۱۹ آذر

* پدیده خراسان ــ پرسپولیس ــ ورزشگاه ثامن مشهد، ساعت ۱۴:۱۰

موعود بنیادی‌فر ــ سعید علی‌نژادیان ــ سعید قاسمی ــ رضا عادل، ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* استقلال خوزستان ــ فولاد خوزستان ــ ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت ۱۵

تورج حق‌وردی ــ مهدی عالیقدر ــ قهرمان نجفی ــ جواد شرفی، ناظر: هدایت ممبینی

* سپاهان ــ صبای قم ــ ورزشگاه فولادشهر اصفهان، ساعت ۱۵:۱۵

پیام حیدری ــ علیرضا ایلدروم ــ محمد عطایی ــ سیدرضا مهدوی، ناظر: علیرضا کهوری

* پیکان ــ سیاه‌جامگان خراسان ــ ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت ۱۵

محمدرضا اکبریان ــ بابک داوری ــ یعقوب حجتی ــ امید سعیدفر، ناظر: علی خسروی

* استقلال ــ تراکتورسازی تبریز ــ ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۶:۲۰

بیژن حیدری ــ رضا سخندان ــ محمدرضا ابوالفضلی ــ اشکان خورشیدی، ناظر: فریدون اصفهانیان