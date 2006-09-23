مهدوي كيا در ديدار خانگي مقابل وردربرمن از بازي اخراج شد / هامبورگ باز هم در حسرت پيروزي ماند

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم هاي هامبورگ و وردربرمن ازهفته پنجم رقابتهاي فوتبال باشگاههاي آلمان (بوندس ليگا)عصر امروز در حضور نزديك به 57 هزار تماشاگر به ميدان رفتند كه در پايان دو تيم به تساوي 1-1 دست يافتند .



در اين ديدار ابتدا وردربرمن در دقيقه 58 توسط "بوروفسكي" دروازه تيم هامبورگ را باز كرد و"رينهارت" ده دقيقه بعد گل تساوي تيمش را وارد دروازه تيم ميهمان كرد تا "توماس دال" و شاگردانش درهفته پنجم نيز درحسرت كسب پيروزي باقي بمانند .



در اين ديدار مهدي مهدوي كيا هافبك ايراني تيم هامبورگ در دقيقه 74 با دريافت كارت قرمز از داور مسابقه از زمين مسابقه اخراج شد و هامبورگ پانزده دقيقه پاياني را 10 نفره مقابل وردربرمن بازي كرد . ديدار بعدي تيم هامبورگ با تيم اينتراخت فرانكفورت در زمين اين تيم است .