آيين نامه احراز نخبگي با تاكيدات رهبري و پيگيري خبرگزاري مهر تدوين شد / نخبگان و استعدادهاي برتر خدمت سربازي را به صورت امريه مي گذرانند

دكتر منصور كبگانيان در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: بنياد ملي نخبگان در بعد اجرايي وارد فاز جديدي خواهد شد. خوشبختانه بودجه فعاليت هاي بنياد ملي نخبگان به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز رسيده است و مشكلي در اين مورد نخواهيم داشت.

وي اضافه كرد: بنياد ملي نخبگان قانونا بدون تصويب و تاييد آيين نامه احراز نخبگي نمي توانست فعاليت هاي اجرايي خود را آغاز كند. خوشبختانه اين آيين نامه تدوين شده است و بر اساس آن افراد نخبه و استعدادهاي برتر شناسايي مي شوند. تا پيش از تدوين اين آيين نامه امكان صدور احكام نيز وجود نداشت كه با تصويب آن مشكلات موجود در اين زمينه رفع شده است.

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم افزود: آيين نامه احراز نخبگي و استعدادهاي برتر با پيگيري خبرگزاري مهر و ساير رسانه ها و تاكيدات مقام معظم رهبري تدوين شده است هر چند خالي از اشكال نخواهد بود و عقيده داريم در طول اجرا اين مشكلات مشخص و رفع خواهد شد.

منصور كبگانيان ادامه داد: معافيت از خدمت نظام وظيفه نخبگان و استعدادهاي برتر مورد بررسي قرار گرفته است و امريه آنها تاييد شده اما معافيت كامل آنها به تصويب يا تاييد نرسيده است اما اين موضوع پيگيري مي شود.

وي اضافه كرد: يكي ديگر از مواردي كه مطرح است ترخيص تجهيزات تحقيقاتي است كه نخبگان و استعدادهاي برتر كشور به آن نياز دارند. اين مورد نيز در بنياد مورد بررسي قرار گرفته و تاييد شده است.

كبگانيان در زمينه فعاليت ساير نهادهاي حامي نخبگان گفت: 28 موسسه يا سازمان نخبگان را حمايت مي كنند و در اساسنامه بنياد ذكر شده است بنياد بايد در راستاي هماهنگي اين نهادها گام بردارد و خود بنده با تصدي گري بنياد مخالفم.