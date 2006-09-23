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۱ مهر ۱۳۸۵، ۲۰:۳۵

برگزيده بخش داخلي جشنواره تحقيقاتي بين المللي رويان در گفتگو با مهر : زمان عمل جراحي در روش انتقال تخمك به لوله هاي فالوپ كاهش مي يابد

برگزيده بخش داخلي جشنواره تحقيقاتي بين المللي رويان در گفتگو با مهر : زمان عمل جراحي در روش انتقال تخمك به لوله هاي فالوپ كاهش مي يابد

دكتر اشرف آل ياسين گفت: روشي به نام Rapid zit روش جديدي است كه بر روي بيماران نازايي به كار گرفته شد. در اين روش تخمك زنان بلافاصله پس از دريافت بارور مي شود و در يكي از لوله هاي فالوپ يعني جائي كه حاملگي اتفاق مي افتد قرار داده مي شود. در اين روش طول مدت عمل جراحي كاهش مي يابد كه اين امر كاملاً به نفع بيمار است و در اين روش جنين ها به يك لوله منتقل مي شوند.

برگزيده بخش داخلي جشنواره تحقيقاتي بين المللي رويان در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر افزود: تخمك زنان بلافاصله در ثانيه هاي باروري در قسمتي از لوله كه حاملگي به طور طبيعي اتفاق مي افتد (آمپولر لوله) قرار داده مي شود، اين روش پيش از اين توسط دكتر كشاف به صورت اورال در يك مقاله اعلام شده بود اما بخشي كه تاكنون در دنيا انجام نگرفته اين است كه در اين روش جديد افرادي كه داراي دو لوله سالم بودند را انتخاب كرده و جنين هاي انتقالي را به دو گروه تقسيم كرديم.

وي ياد آور شد: افراد را بر اساس جدول تصادفي به گروه 123 نفري تقسيم كرديم و يك گروه از جنين ها را در يك لوله فالوپ قرار داديم و يك گروه از جنين ها را در دو لوله فالوپ قرار داديم .

اين متخصص زنان و زايمان ياد آور شد: ميزان حاملگي در دو روش استفاده از يك لوله فالوپ و يا دو لوله فالوپ يكسان است اما كاهش طول مدت عمل جراحي يكي از تفاوت هاي اساسي انتقال جنين به اين لوله ها است كه به نفع بيمار خواهد بود.

دانشيار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه با طرح "مقايسه بين انتقال يكطرفه و دو طرفه تخمك هاي تزريق شده به لوله هاي فالوپ: يك كارآزمايي باليني تصادفي آينده نگر" در اين دوره از جشنواره تحقيقاتي بين المللي رويان شركت كرده بود، اضافه كرد: مقاله اين طرح و روش باليني در يكي از مجلات تخصصي زنان و زايمان در كشور آمريكا به چاپ رسيده است.

کد مطلب 384494

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