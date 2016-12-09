۹ باب کتابخانه عمومی در دامغان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد شامگاه پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان، با بیان اینکه کتابخانه های الغدیر زندان، قمربنی هاشم(ع) و شهید گردویی در روستای طزره از کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل در دامغان هستند، ابراز داشت: در شهرستان پنج هزار و ۲۱۵ نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی هستند.

وی با بیان اینکه ۱۷۶ هزار و ۸۵۵ نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی نهادی این شهرستان موجود است، افزود: اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۹ هزار و ۳۸۴ نسخه کتاب به اعضای کتابخانه های عمومی نهادی در شهرستان امانت داده شده است.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان تعداد مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی نهادی در سطح شهرستان دامغان از ابتدای امسال تاکنون را ۲۵ هزار و ۴۹۵ نفر بیان کرد.

مجد تعداد اعضای فعال کتابخانه های مشارکتی و مستقل دراین شهرستان را یک هزار و ۸۸۰ نفر بیان کرد و افزود: تعداد کتاب های امانت داده شده به اعضای این کتابخانه ها یک هزار و ۶۰۰ جلد از ابتدای امسال تاکنون بوده است.

وی افزود: تعداد کتب موجود در کتابخانه های مشارکتی و مستقل در دامغان ۵۷ هزار و ۲۴۶ نسخه بوده است و همچنین باید گفت از ابتدای سالجاری تاکنون چهار هزار و ۱۴۵ نفر به کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل در دامغان مراجعه داشته اند.

فرماندار دامغان در ادامه از تجلیل رحمت الله نجاتی نویسنده دامغانی که نیم قرن در حال گردآوری کتاب بوده و یک نفر اهداء کننده کتاب و کتابخانه عمومی نهادی برتر روستای دروار را از مهمترین برنامه های هفته گرامیداشت کتاب و کتابخوانی امسال ذکر کرد که طی آیینی در مرکز استان تقدیر و تجلیل شدند .

در این جلسه حسین معلم مسئول کتابخانه عمومی مستقل قمربنی هاشم (ع) وابسته به حسینیه اعظم حضرت ابوالفض (ع) دامغان گزارشی از فعالیت این کتابخانه ارائه و هریک از اعضاء نیز به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در باب ترویج و گسترش هرچه بهتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی پرداختند.