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۱ مهر ۱۳۸۵، ۲۱:۰۷

مدير عامل باشگاه سپاهان در گفتگو با "مهر":

پيروزي هاي سپاهان را در ليگ قهرمانان آسيا تداوم مي دهيم/ شهدا قهرمانان واقعي هستند

پيروزي هاي سپاهان را در ليگ قهرمانان آسيا تداوم مي دهيم/ شهدا قهرمانان واقعي هستند

مديرعامل باشگاه سپاهان گفت : از همين امروز خود را براي حضور قدرتمند در ليگ قهرمانان آسيا آماده مي كنيم و براي كسب موفقيت در اين رقابتها از تجربه دو دوره حضور در اين مسابقات نهايت استفاده را خواهيم برد .

محمد رضا ساكت مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود : برنامه ريزي هاي ما درطول چهارسال گذشته به خوبي به بار نشسته بطوري كه درطي اين مدت سه بارموفق شديم به عناوين قهرماني مسابقات ليگ برتر وجام حذفي دست يابيم كه تلاش مي كنيم اين پيروزي ها را در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا نيز تداوم بدهيم .

ساكت با اشاره به مشكلات پيش روي اين باشگاه براي حضورقدرتمند درعرصه رقابتهاي آسيايي گفت: با توجه به اينكه درچهارماه آينده بايد درليگ قهرمانان آسيا حاضرشويم ازمعاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني درخواست كرديم كه درحل اين مشكلات باشگاه سپاهان را كمك كنند كه با نظرمثبت و موافق ايشان فكرمان از اين بابت آسوده خاطر شد و با آرامش به دنبال كسب نتايج خوب وصعود به مراحل پاياني ليگ قهرمانان آسيا خواهيم بود.

وي با بيان اينكه حمايت، همدلي و يكپارچگي تيمي سه ركن اصلي دركسب قهرماني سپاهان بود ، اظهار داشت : هرچند اين قهرماني با زحمات بسياركادر فني و بازيكنان سپاهان بدست آمد ولي قهرمانان واقعي شهداي جنگ تحميلي و انقلاب هستند كه با نثارخون خود فضاي امن و آرامش امروز بتوانيم در عرصه ورزش افتخار آفريني كنيم . شهدا اين آرامش را به ما هديه كردند و امروز اين قهرماني متعلق به آنان و تمامي 23 هزار شهيد استان اصفهان است .

کد مطلب 384497

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