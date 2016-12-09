انبار لاستیک در مشهد دچار حریق گسترده شد

مرتضی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شامگاه پنجشنبه، طی تماس شهروندان با سامانه تلفنی ۱۲۵، خبر آتشسوزی یک انبار لاستیک در مشهد، منطقه جاده قدیم قوچان، به این سازمان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله آتشنشانان ایستگاههای شماره ۳۹ و ۹ شهدا با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی مشهد به محل حادثه رهسپار شدند.
افسرنگهبان سازمان آتشنشانی مشهد، تصریح کرد: در محل حادثه یک انبار حدوداً ۶۰ مترمربعی با کاربری مکان انباشت انواع لاستیکهای مستعمل خودروهای سبک و سنگین مشاهده شد که در زمان حضور مأموران آتشنشانی در محل بهطور کامل دچار آتشسوزی شده بود و سقف انبار فرو نیز ریخته بود.
وی بابیان اینکه شعلههای آتش بهسرعت در حال گسترش و سرایت به منزل مجاور بود، ادامه داد: نیروهای عملیاتی با توجه به عدم حضور مالک در محل پس از باز کردن قفل درب انبار بیدرنگ با استفاده از لولههای آبرسانی و تجهیزات کامل از چندین سمت آتش را در محاصره درآوردند و با تلاش فراوان شعلههای آتش را مهار و کاملاً خاموش کردند.
باقری با اشاره بهاحتمال محبوس شدن نگهبان انبار در زیر آوار و همچنین گرفتار شدن وی در میان دود و آتش، ابراز کرد: گروهی از نیروهای آتشنشانی همزمان با اطفای آتش عملیات جستجو و کاوش را در دستور کار خود قراردادند که خوشبختانه طی برقراری ارتباط تلفنی با مالک انبار از عدم حضور نگهبان در محل اطمینان حاصل شد.
وی ضمن تأکید بر اینکه این آتشسوزی گسترده خسارت جانی در پی نداشت، افزود: علت وقوع حادثه نیازمند بررسیهای بیشتر بوده و همچنین آتشنشانان عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل را انجام دادند.
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