فرهنگ کتابخوانی، ترویج و بازخوانی کتاب باید در جامعه نهادینه شود

سید حسن میرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه انسان نمی تواند فارغ از مطالعه باشد چرا که هر فردی در زندگی روزمره خود با مواردی سروکار دارد که اغلب برای دانستن اطلاعات مورد نیاز خود باید به کتاب مراجعه کند، ابراز داشت: در راستای تحقق شعار سال و تاثیر آن بر افزایش سرانه مطالعه در ابتدا باید زیر ساخت های آن در جامعه فراهم شود.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت با مطالعاتی که از کتاب ها و مجلات مختلف نشریات کسب می کنیم می توانیم در جامعه به بهترین نحو نقش آفرینی کنیم و معتقدیم تحقق اقتصاد فرهنگی می تواند اجتماع را به سوی تحولی عظیم هدایت کند.

شهردار شاهرود با یادآوری اینکه این شهرستان در کنار شاخصه های برجسته ای مانند تعداد شهدایی که تقدیم انقلاب کرده، قطب عرفان شرق و خیلی از شاخص های فرهنگی دیگر نیز است، افزود: باید گفت با وجود تعدد دانشگاه ها در شهرستان وجود اینگونه نمایشگاه ها می تواند سرانه مطالعه را بیش از پیش در جامعه ترویج کند.

میرفانی باتوضیح اینکه چه اقداماتی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شاهرود صورت گرفته است، ابراز داشت: طرح بوستان سلامت با همکاری پایگاه مقاومت بسیج در بهار و تابستان سال جاری فرصتی برای غنی ساختن اوقات فراغت مردم در پارک ها و بوستان های شهر فراهم کرد که برگزاری نمایشگاه های کتاب، احداث کتابخانه و ایجاد کتابخانه های سیار از جمله اقداماتی بود که در راستای ترویج مطالعه در سطح شهر انجام گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: توجه به کتاب و کتابخوانی در آیات و روایات به وفور یافت می شود و این نشان می دهد که مطالعه از اهمیت و ارزش خاصی در جامعه دینی ما برخوردار است و معتقدیم هر فردی باید به سهم خود در ترویج مطالعه شریک شود، قرار دادن غرفه های کوچک ارائه کتاب در سالن های انتظار ادارات و همچنین به نمایش گذاشتن کتاب در ناوگان اتوبوس رانی و ریلی شهرستان می تواند فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه را فراهم کند.

وی افزود: مطالعه باید به عنوان یک ضرورت بین مردم و شهروندان در جامعه نهادینه شود و اگر مسئولان شهری نسبت به ترویج کتاب اقدام کنند سرانه مطالعه افزایش خواهد یافت.