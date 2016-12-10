بایرن مونیخ بار دیگر صدرنشین شد/ شکست لایپزیگ در زمین قعرنشین

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا روز شنبه ادامه یافت که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانتس با حساب ۵ بر صفر وولفسبورگ را شکست داد.

در این بازی آرین روبن (۱۸)، رابرت لواندوفسکی (۲۲ و ۵۸)، توماس مولر (۷۶) و داگلاس کاستا (۸۶) برای بایرن گلزنی کردند. این برد جمع امتیازات تیم بایرن مونیخ را به عدد ۳۳ رساند تا این تیم بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به لایپزیگ در صدر جدول قرار گیرد.

تیم لایپزیگ، پدیده این فصل بوندس لیگا در زمین اینگول اشتات قعرنشین یک بر صفر شکست خورد و صدر جدول را از دست داد. اینگول اشتات هم با این برد یک پله بالا آمد و در رده هفدهم جدول ایستاد. دارمشتات به قعر جدول سقوط کرد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* فرایبورگ یک - دارمشتات صفر

* کلن یک - دورتموند یک

* بایرن مونیخ ۵ - وولفسبورگ صفر

* هامبورگ یک - آگزبورگ صفر

* اینگول اشتات یک - لایپزیگ صفر