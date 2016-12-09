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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۰

هشدار سازمان هواشناسی به شناورهای سبک

طول امواج در خلیج فارس به ۳متر می رسد

طول امواج در خلیج فارس به ۳متر می رسد

سازمان هواشناسی در اطلاعیه ای هشدار داد: از جمعه بعدازظهر تا شنبه ارتفاع موج در نیمه شرقی خلیج فارس به ۳ متر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه ویژه دریایی اعلام کرد: براساس نقشه های پیش یابی از بعدازظهر روز گذشته افزایش سرعت باد سطحی شمال- شمال غربی حدود  ۱۰ تا ۱۵ متربرثانیه ارتفاع موج در خلیج فارس و تنگه هرمز شروع شده و تا روز شنبه به ۲ متر می رسد.

این گزارش می افزاید: از جمعه بعدازظهر تا شنبه ارتفاع موج در نیمه شرقی خلیج فارس به ۳ متر افزایش می یابد و به تدریج از شنبه با افزایش سرعت باد روی دریای عمان، ارتفاع موج در این ناحیه نیز به ۲ متر می رسد.

در این گزارش توصیه شده است، طی این مدت تمهیدات لازم برای تردد ایمن قایقهای تفریحی و شناورهای سبک در مناطق ذکر شده به عمل آید.

کد مطلب 3845003

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