طول امواج در خلیج فارس به ۳متر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه ویژه دریایی اعلام کرد: براساس نقشه های پیش یابی از بعدازظهر روز گذشته افزایش سرعت باد سطحی شمال- شمال غربی حدود ۱۰ تا ۱۵ متربرثانیه ارتفاع موج در خلیج فارس و تنگه هرمز شروع شده و تا روز شنبه به ۲ متر می رسد.

این گزارش می افزاید: از جمعه بعدازظهر تا شنبه ارتفاع موج در نیمه شرقی خلیج فارس به ۳ متر افزایش می یابد و به تدریج از شنبه با افزایش سرعت باد روی دریای عمان، ارتفاع موج در این ناحیه نیز به ۲ متر می رسد.

در این گزارش توصیه شده است، طی این مدت تمهیدات لازم برای تردد ایمن قایقهای تفریحی و شناورهای سبک در مناطق ذکر شده به عمل آید.