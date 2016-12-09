بیماری های نخاعی با همکاری ۴ گروه پزشکی قابل درمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کنفرانس بین المللی نورویورولوژی (INUS) روز گذشته با حضور پروفسور «هلموت مادرزباچر» رئیس انجمن جهانی نورویورولوژی، دکتر عباس بصیری رئیس انجمن اورولوژی ایران و متخصصان علوم پزشکی از ایران و کشورهای آمریکا، انگلیس، اتریش، سوئیس، آلمان، اسپانیا، هلند، قطر و کویت در محل هتل اسپیناس آغاز بکارکرد.

بیماران نورویورولوژیک اغلب با مشکلات ادراری و با مشکل زمینه نورولوژیک به پزشکان مراجعه می کنند و این گروه به علت ضایعات متعدد و شکایات فراوان، جزو بیماران پیچیده هستند.

ازجمله بیماریهایی که در این زمینه قرار دارند می توان به بی اختیاری های ادراری، مثانه نوروژنیک، مثانه بیش فعال، ضایعات نخاعی که همراه با مشکل ادراری و مثانه، مشکلات کف لگن و بیماری های مادرزادی نخاع اشاره کرد.

دکتر مهری مهراد دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی نورویورولوژی در حاشیه این رویداد تخصصی، گفت: این اولین کنگره چند تخصصی بین المللی است که در ایران و با مشارکت چهار گروه متخصصان پزشکی راجع به یک موضوع مشخص (نورویورولوژی) بحث و تبادل نظر می شود.

وی افزود: درحوزه اورولوژی، با بیماری هایی روبه رو هستیم که فقط در محدوده کاری ما نیست و مشکلاتی از طرف سیستم عصبی و نورولوژی باعث می شود که مثانه بیمار اختلال پیدا کند.

این متخصص اورولوژی و فوق تخصص مثانه اظهارکرد: کلا مثانه، یکی از اندام هایی است که اگرعصب های آن حس پر شدن را به مغز انتقال ندهند احساس دفع ادرار و نیاز به آن در فرد به وجود نمی آید و مشکل ساز می شود.

مهراد ابراز داشت: بیماران مبتلا به دیابت، ام اس و پارکینسون که ضایعاتی را در عصب ها ایجاد می کنند دچار مشکل ادراری هم می شوند و بعضی اوقات، اولین تظاهر بیماری ام اس، احتباس ادراری است و زمانی که به ما مراجعه می کند مشخص می شود که فرد، ام اس دارد.

وی توضیح داد: نورویورولوژی به حل مشکلات چنین بیمارانی می پردازد و این ترکیب در مثانه نوروژنیک (مثانه عصبی) ایجاد می شود و این یکی از معضلات درمان ماست.

مهراد یادآور شد: تعداد دیگری که مشکلات نورویورولوژی دارند افرادی هستند که به دلیل جراحی کمر، دیسک یا تصادفات و سوانح، نخاع آنها آسیب می بیند یا قطع می شود و در نتیجه، فرد دچار بی اختیاری یا احتباس ادرار می شود.

دبیر کنفرانس بین المللی نورویورولوژی خاطرنشان کرد: بیماران مبتلا به مشکلات بی اختیاری ادراری، مثانه نورولوژیک، مثانه بیش فعال، مشکلات کف لگن، ضایعات نخاعی همراه با مشکل ادراری و بیماری های مادرزادی نخاعی با ارتباط و همکاری نزدیک چهار گروه متخصصان اورولوژی، جراحی مغز و اعصاب، بیماری های مغز و اعصاب و فیزیوتراپی، قابل درمان هستند از همین در این کنفرانس، متخصصان گردهم آمده تا به راه حل عملی برای درمان این دسته از بیماران دست پیدا کنند.

وی این همکاری چندتخصصی را یک تجربه بی نظیر بین المللی توصیف کرد و گفت: در همین راستا، قرار است در روز پایانی کنفرانس یک روش جراحی جدید به نام «ساکرال نورو مودولاسیون» را در بیمارستان پارس توسط یک گروه پزشکی انجام دهیم.

مهراد که در کنار پروفسور «توماس کسلر» از کشور سوئیس و دکتر ابوالفضل رحیمی زاده متخصص جراحی مغز و اعصاب اعضای این تیم پزشکی را تشکیل می دهند، درباره جزئیات این روش جراحی جدید، گفت: این روش برای فعال کردن دوباره اعصاب اجرا می شود که طی آن، یک سوزن در انتهای نخاع، کار گذاشته می شود که البته هیچ دردی ندارد و فرد اصلا وجود آن را حس نمی کند و سپس با اتصال یک سیم به آن، جریان الکتریسیته را منتقل می کند و موجب تحریک مثانه و بازیابی فعالیت آن می شود.

اولین کنفرانس بین المللی نورویورولوژی در محورهای تخصصی اورولوژی، نورولوژی، نوروسرجری (جراحی اعصاب)، اورولوژی زنان، اورولوژی اطفال، اورولوژی ترمیمی، جراحی کولورکتال، رادیولوژی، توانبخشی و فیزیوتراپی به مدت سه روز در محل هتل اسپیناس ادامه خواهد داشت.