بمباران استان «صعده» یمن توسط رژیم سعودی/۲ نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «النظیر» واقع در استان صعده را بمباران کردند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، به دنبال این حمله دو غیرنظامی یمنی شهید و سه تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

این در حالی است که حملات جنگنده های سعودی به دیگر مناطق در یمن همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، حملات موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع سعودیها در شهرهای مرزی ادامه دارد.

در همین ارتباط، ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک چند موشک «کاتیوشا» پایگاه نظامی سعودی «حاجر» در شهر مرزی «نجران» را هدف قرار دادند.