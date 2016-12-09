اجرای طرح آرام سازی ترافیک در مناطق مسکونی روستایی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی، حامد معروف اظهار داشت: این طرح شامل اجرای نوارهای لرزاننده و علائم افقی و عمودی در سطح جاده است که برای ارتقای ایمنی تردد عرضی عابران پیاده از سطح جاده اجرایی می‌شود.

وی افزود: این طرح تابستان امسال در روستای چمن بید و رباط قره بیل اجرا شد و قرار است تابستان سال آتی نیز از محل اعتبارات امسال در روستاهای حاشیه جاده‌ها اجرایی شود.

معروف همچنین به نصب و راه اندازی سامانه هوشمند تشخیص عابر پیاده در روستای ایرج اشاره کرد و گفت: این سامانه هوشمند برای تامین ایمنی عابران پیاده راه اندازی شده است.

معروف اظهار داشت: این سامانه هوشمند برای نخستین بار در سطح کشور در روستای ایرج از توابع شهرستان اسفراین اجرایی شده و موفقیت‌های زیادی را به همراه داشته است.

وی افزود: قرار است پس از بررسی و در صورت تایید موفقیت آمیز بودن عملکرد این سامانه، در سایر محورهای استان نیز راه اندازی شود.

به گفته معروف سامانه هوشمند تشخیص عابر پیاده قابلیت شناسایی عابران پیاده را دارد و به طور خودکار با روشن شدن چراغ‌های تعبیه شده، حضور عابر پیاده را به رانندگان عبوری هشدار می‌دهد.