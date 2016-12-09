حوزه علمیه قم به نیازهای استانها در زمینه کمبود روحانی پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله سلیمانی غروب پنجشنبه در اختتامیه دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه و علمای بلاد که در مدرسه عالی امام موسی کاظم (ع) برگزار شد در سخنانی اظهار داشت ‌: امروز به برکت روحانیت و مرجعیت شاهد هستیم که جوانان و مردم ارتباط مستحکمی با عقاید و ارزش های دینی دارند.

وی با بیان اینکه شرایط برخی از شهرها و استانهای کشور خاص و ویژه است افزود: در سیستان و بلوچستان شرایط خاصی حاکم است که انتظار می رود حوزه علمیه قم از ما مشکلات و کمبودهای این استان در زمینه حوزه های علمیه و روحانیت را دریافت و برای حل آن برنامه ریزی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان گفت:یکی از ضروریات برنامه ریزی استخراج و شناخت شرایط و جامعه است و در این راستا ضرورت دارد تا مشکلات مختلف فرهنگی و اجتماعی شناسایی شود.

حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در این اجلاسیه اظهار داشت: به نظر ضرورت دارد تا این اجلاسیه هر سال برگزار شود چرا که دارای اثرات و برکات فراوانی است.

وی گفت: در استان کردستان کمتر از ۲۰ درصد جمعیت شیعه و ۸۰ درصد جمعیت کردستان اهل تسنن هستند با این شرایط حوزه های علمیه در استان کردستان فعال است.

آیت الله حسینی شاهرودی بیان داشت :حوزه انقلابی باید فعال باشد و نباید منفعل گونه رفتار کنند و در این راستا باید تلاش کنیم در عرصه های علمی و تبلیغی رسالت خود را به خوبی انجام دهیم .

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: باید با تمام توان وارد میدان شویم و هر آنچه که از دستمان بر می آیند انجام دهیم.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: ۶۵۰ نفر طلبه خواهر و همچنین ۴۵۰ نفر طلبه برادر در استان کردستان مشغول به تحصیل هستند که البته تلاش ما افزایش کیفیت تحصیلی است.

وی در ادامه با بیان اینکه ۳۰ شبکه ماهواره ای کردی برنامه هایی علیه اسلام و تشیع تهیه و پخش می کنند افزود: بحمدالله امروز شبکه کردستان ۲۴ ساعته شده و از نظر جمعیت بیننده نیز در کشور رتبه خوبی دارد.

وی گفت: سایتی راه اندازی کردیم که چندین زبان مختلف دنیا را تحت پوشش قرار می‌دهد و مطالب مختلفی از مذهب شافعی بارگذاری می شود چرا که جمعیت شافعی ها در دنیا ۳۵۰ هزار نفر است و این‌ مذهب نزدیکتر از همه به عقاید شیعیان هستند .