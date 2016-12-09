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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

ویتالی چورکین:

بازسازی سوریه نیازمند تأمین مبلغی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است

بازسازی سوریه نیازمند تأمین مبلغی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار است

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه یک یا دو کشور به تنهایی قادر به مشارکت در بازسازی سوریه نیستند، گفت: بازسازی سوریه به مبلغی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار احتیاج دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روسیا الیوم»، «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در سخنانی با اشاره به خسارت های وارد شده به سوریه در طول ۶ سال گذشته، گفت: روند بازسازی سوریه مسأله ای نیست که یک یا دو کشور بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.

بر اساس این گزارش، وی در همین ارتباط افزود: خسارت های وارد شده به سوریه طی سالهای گذشته چیزی حدود ۱۸۰ میلیارد دلار برآورد می شود؛ بنابراین بازسازی این کشور به چنین مبلغی احتیاج دارد.

این مقام روسی با تأکید بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه، اظهار داشت: «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نیز بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه تأکید داشته و دارد.

کد مطلب 3845079

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