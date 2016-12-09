هادی پور با پیروزی آغاز کرد/ نماینده کره حریف بعدی آرمین

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین هادی پور در وزن ٥٨- کیلوگرم دومین نماینده ایران بود که کار خود را در این دوره از رقابتها آغاز کرد. وی در اولین دیدار «میلوس گالدوویچ» از صربستان را پیش رو داشت که با برتری ۲ بر صفر در این مبارزه راهی دور دوم شد. وی در دیدار بعدی «تائه هون کیم» قهرمان جهان از کره جنوبی را پیش رو دارد.

پیش از هادی پور، مسعود حجی زواره در وزن ٨٠- کیلوگرم همان دور نخست نتیجه را ٥ بر ٧ به «هون کیم» از کره جنوبی واگذار کرد و حذف شد. مردانی، اسبقی و یعقوبی سه نماینده دیگر کشورمان هستند که فردا به مصاف رقبای خود می روند.

این دوره از مسابقات با حضور ۶۴ تکواندوکار در بخش مردان به مدت دو روز در چهار وزن المپیکی در آذربایجان برگزار می شود.