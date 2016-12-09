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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان؛

رویارویی دو تیم ایرانی در نیمه‌نهایی/ نتایج دور مقدماتی مشخص شد

رویارویی دو تیم ایرانی در نیمه‌نهایی/ نتایج دور مقدماتی مشخص شد

رقابت‌های مقدماتی سومین دوره کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در حالی به پایان رسید که نمایندگان ایران باید در نیمه نهایی رودرروی یکدیگر قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور ۱۶ تیم، از ظهر دیروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد و جمعه شب با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.

نتایج رقابت های دورمقدماتی که با ۲۴ دیدار پیگیری شد به شرح زیر است:

گروه A:

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۶- دینمامو ایروان ارمنستان ۲

سامسون کلاب اوکراین ۴، برنده- المپیک هاپ رومانی ۴ (امتیاز مثبت ۱۹ به ۱۲ به سود اوکراین)

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۷- المپیک هاپ رومانی ۱

دینامو ایروان ارمنستان ۵- سامسون کلاب اوکراین ۳

دینامو ایروان ارمنستان ۷ – المپیک هاپ رومانی ۱

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۶ - سامسون اوکراین ۲

رده بندی: ۱- بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۲- دینامو ایروان ارمنستان ۳- سامسون کلاب اوکراین ۴- المپیک هاپ رومانی

گروه B:

یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۶- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۲

استانبول بیوک شهیر ترکیه ۸- اتنیکاس یونان صفر

یورپروفیل بوداپست مجارستان ۷ – اتنیکاس یونان ۱

استانبول بیوک شهیر ترکیه ۶ – باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۲

باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا، برنده ۴ - اتنیکاس یونان ۴ (امتیاز مثبت بیشتر تیم آمریکا)

استانبول بیوک شهیر ترکیه، برنده ۴ - یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۴ (امتیاز مثبت ۱۶ به ۱۵ به سود ترکیه)

رده بندی: ۱- استانبول بیوک شهیر ترکیه ۲- یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۳- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۴- اتنیکاس یونان

گروه C:

سینا صنعت ایذه ایران ۸- برکوت قرقیزستان صفر

باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۷- المپیک هاپ مجارستان ۱

سینا صنعت ایذه ایران ۷- المپیک هاپ مجارستان ۱

باشگاه ورزشی مسکو روسیه، برنده - برکوت قرقیزستان

سینا صنعت ایذه ایران ۶ – باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۲

برکوت قرقیزستان، برنده  ۴ – المپیک هاپ لهستان ۴

رده بندی: ۱- سینا صنعت ایذه ایران ۲- باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۳-

گروه D:

بیمه رازی ایران ۶- گرودنو یونیورسیتی بلاروس ۲

پرولیتر صربستان ۷- شهر زاگرب کرواسی ۱

بیمه رازی ایران ۸- شهر زاگرب کرواسی ۱

پرولیتر صربستان ۵- گرودنو یونیورسیتی بلاروس ۳

بیمه رازی ایران ۷ – پرولیتر صربستان ۱

گردنو یونیورسیتی بلاروس ۷ - شهر زاگرب کرواسی ۱

رده بندی: ۱- بیمه رازی ایران ۲- پرولیتر صربستان ۳- گردنو یونیورسیتی بلاروس ۴- شهر زاگرب کرواسی

برنامه رقابت های نیمه نهایی برای حضور در دیدارهای فینال، رده بندی و کسب مقام های پنجم تا یازدهم که ظهر امروز جمعه برگزار می شود، به شرح زیر است:

مسابقات برای حضور در دیدار فینال و رده بندی:

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان- استانبول بیوک شهیر ترکیه

بیمه رازی ایران- سینا صنعت ایذه ایران

مسابقات برای حضور در دیدارهای پنجم و هفتمی:

دینامو ایروان ارمنستان – یورو پروفیل بوداپست مجارستان

باشگاه ورزشی مسکو روسیه- پرولیتر صربستان

مسابقات برای حضور در دیدارهای نهم و یازدهمی:

سامسون کلاب اوکراین- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا

برکوت قرقیزستان – گردنو یونیورسیتی بلاروس

کد مطلب 3845119

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