به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابتهای کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور ۱۶ تیم، از ظهر دیروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد و جمعه شب با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.
نتایج رقابت های دورمقدماتی که با ۲۴ دیدار پیگیری شد به شرح زیر است:
گروه A:
بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۶- دینمامو ایروان ارمنستان ۲
سامسون کلاب اوکراین ۴، برنده- المپیک هاپ رومانی ۴ (امتیاز مثبت ۱۹ به ۱۲ به سود اوکراین)
بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۷- المپیک هاپ رومانی ۱
دینامو ایروان ارمنستان ۵- سامسون کلاب اوکراین ۳
دینامو ایروان ارمنستان ۷ – المپیک هاپ رومانی ۱
بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۶ - سامسون اوکراین ۲
رده بندی: ۱- بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۲- دینامو ایروان ارمنستان ۳- سامسون کلاب اوکراین ۴- المپیک هاپ رومانی
گروه B:
یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۶- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۲
استانبول بیوک شهیر ترکیه ۸- اتنیکاس یونان صفر
یورپروفیل بوداپست مجارستان ۷ – اتنیکاس یونان ۱
استانبول بیوک شهیر ترکیه ۶ – باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۲
باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا، برنده ۴ - اتنیکاس یونان ۴ (امتیاز مثبت بیشتر تیم آمریکا)
استانبول بیوک شهیر ترکیه، برنده ۴ - یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۴ (امتیاز مثبت ۱۶ به ۱۵ به سود ترکیه)
رده بندی: ۱- استانبول بیوک شهیر ترکیه ۲- یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۳- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۴- اتنیکاس یونان
گروه C:
سینا صنعت ایذه ایران ۸- برکوت قرقیزستان صفر
باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۷- المپیک هاپ مجارستان ۱
سینا صنعت ایذه ایران ۷- المپیک هاپ مجارستان ۱
باشگاه ورزشی مسکو روسیه، برنده - برکوت قرقیزستان
سینا صنعت ایذه ایران ۶ – باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۲
برکوت قرقیزستان، برنده ۴ – المپیک هاپ لهستان ۴
رده بندی: ۱- سینا صنعت ایذه ایران ۲- باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۳-
گروه D:
بیمه رازی ایران ۶- گرودنو یونیورسیتی بلاروس ۲
پرولیتر صربستان ۷- شهر زاگرب کرواسی ۱
بیمه رازی ایران ۸- شهر زاگرب کرواسی ۱
پرولیتر صربستان ۵- گرودنو یونیورسیتی بلاروس ۳
بیمه رازی ایران ۷ – پرولیتر صربستان ۱
گردنو یونیورسیتی بلاروس ۷ - شهر زاگرب کرواسی ۱
رده بندی: ۱- بیمه رازی ایران ۲- پرولیتر صربستان ۳- گردنو یونیورسیتی بلاروس ۴- شهر زاگرب کرواسی
برنامه رقابت های نیمه نهایی برای حضور در دیدارهای فینال، رده بندی و کسب مقام های پنجم تا یازدهم که ظهر امروز جمعه برگزار می شود، به شرح زیر است:
مسابقات برای حضور در دیدار فینال و رده بندی:
بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان- استانبول بیوک شهیر ترکیه
بیمه رازی ایران- سینا صنعت ایذه ایران
مسابقات برای حضور در دیدارهای پنجم و هفتمی:
دینامو ایروان ارمنستان – یورو پروفیل بوداپست مجارستان
باشگاه ورزشی مسکو روسیه- پرولیتر صربستان
مسابقات برای حضور در دیدارهای نهم و یازدهمی:
سامسون کلاب اوکراین- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا
برکوت قرقیزستان – گردنو یونیورسیتی بلاروس
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