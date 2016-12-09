به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان با حضور ۱۶ تیم، از ظهر دیروز در شهر بوداپست مجارستان آغاز شد و جمعه شب با مشخص شدن تیم های برتر به پایان می رسد.

نتایج رقابت های دورمقدماتی که با ۲۴ دیدار پیگیری شد به شرح زیر است:

گروه A:

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۶- دینمامو ایروان ارمنستان ۲

سامسون کلاب اوکراین ۴، برنده- المپیک هاپ رومانی ۴ (امتیاز مثبت ۱۹ به ۱۲ به سود اوکراین)

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۷- المپیک هاپ رومانی ۱

دینامو ایروان ارمنستان ۵- سامسون کلاب اوکراین ۳

دینامو ایروان ارمنستان ۷ – المپیک هاپ رومانی ۱

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۶ - سامسون اوکراین ۲

رده بندی: ۱- بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان ۲- دینامو ایروان ارمنستان ۳- سامسون کلاب اوکراین ۴- المپیک هاپ رومانی

گروه B:

یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۶- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۲

استانبول بیوک شهیر ترکیه ۸- اتنیکاس یونان صفر

یورپروفیل بوداپست مجارستان ۷ – اتنیکاس یونان ۱

استانبول بیوک شهیر ترکیه ۶ – باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۲

باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا، برنده ۴ - اتنیکاس یونان ۴ (امتیاز مثبت بیشتر تیم آمریکا)

استانبول بیوک شهیر ترکیه، برنده ۴ - یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۴ (امتیاز مثبت ۱۶ به ۱۵ به سود ترکیه)

رده بندی: ۱- استانبول بیوک شهیر ترکیه ۲- یورو پروفیل بوداپست مجارستان ۳- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا ۴- اتنیکاس یونان

گروه C:

سینا صنعت ایذه ایران ۸- برکوت قرقیزستان صفر

باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۷- المپیک هاپ مجارستان ۱

سینا صنعت ایذه ایران ۷- المپیک هاپ مجارستان ۱

باشگاه ورزشی مسکو روسیه، برنده - برکوت قرقیزستان

سینا صنعت ایذه ایران ۶ – باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۲

برکوت قرقیزستان، برنده ۴ – المپیک هاپ لهستان ۴

رده بندی: ۱- سینا صنعت ایذه ایران ۲- باشگاه ورزشی مسکو روسیه ۳-

گروه D:

بیمه رازی ایران ۶- گرودنو یونیورسیتی بلاروس ۲

پرولیتر صربستان ۷- شهر زاگرب کرواسی ۱

بیمه رازی ایران ۸- شهر زاگرب کرواسی ۱

پرولیتر صربستان ۵- گرودنو یونیورسیتی بلاروس ۳

بیمه رازی ایران ۷ – پرولیتر صربستان ۱

گردنو یونیورسیتی بلاروس ۷ - شهر زاگرب کرواسی ۱

رده بندی: ۱- بیمه رازی ایران ۲- پرولیتر صربستان ۳- گردنو یونیورسیتی بلاروس ۴- شهر زاگرب کرواسی

برنامه رقابت های نیمه نهایی برای حضور در دیدارهای فینال، رده بندی و کسب مقام های پنجم تا یازدهم که ظهر امروز جمعه برگزار می شود، به شرح زیر است:

مسابقات برای حضور در دیدار فینال و رده بندی:

بی اس پلاستیک بوداپست مجارستان- استانبول بیوک شهیر ترکیه

بیمه رازی ایران- سینا صنعت ایذه ایران

مسابقات برای حضور در دیدارهای پنجم و هفتمی:

دینامو ایروان ارمنستان – یورو پروفیل بوداپست مجارستان

باشگاه ورزشی مسکو روسیه- پرولیتر صربستان

مسابقات برای حضور در دیدارهای نهم و یازدهمی:

سامسون کلاب اوکراین- باشگاه ورزشی نیویورک آمریکا

برکوت قرقیزستان – گردنو یونیورسیتی بلاروس