پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار میرفت با شمالیشدن جهت باد و افزایش آن شاهد کاهش دما بین سه تا ۶ درجه در استان بودیم که انتظار داریم این روند کاهشی تا چند روز آینده ادامه داشته باشد.
وی اضافه کرد: طی این مدت دریا مواج و متلاطم خواهد بود و پیشبینی میشود طی ۴۸ ساعت آینده، وزش باد شمال غربی و در برخی نقاط گرد و خاک پدیدههای غالب جوی استان باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: با گذر امواج ضعیف تراز میانی جو طی ۲۴ ساعت آینده از روی استان، پیشبینی میشود طی ساعاتی از روز بر مقدار ابر افزوده شود و بهدلیل خنکی هوا، بارش پراکنده نیز در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود.
وی با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان، خاطرنشان کرد: آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک و افزایش ابر خواهد بود.
مساعدی افزود: جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا با سرعت ۱۸ تا ۵۴ گاهی بیش از ۷۲ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود و ارتفاع موج نیز ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.
وی ادامه داد: فردا زمان مد اول دریا ساعت سه و ۲۸ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۷ و ۱۰ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۳ و ۴۴ دقیقه خواهد بود.
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