برگزاری دیدار پرسپولیس وکاوه شهرداری درهاله ای از ابهام قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های کاوه شهرداری ورامین و پرسپولیس تهران قرار بود عصر روز شنبه در ورزشگاه اختصاصی پرسپولیس برگزار شود.

دقایقی پیش به دلیل بارش شدید برف در مشهد، دیدار تیم های پدیده و پرسپولیس به روز شنبه موکول شد و بدین ترتیب برگزاری دیدار نماینده فوتبال ورامین و پرسپولیس در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

باید منتظر ماند و دید که دیدار تیم های کاوه شهرداری ورامین و پرسپولیس به روز دیگری موکول می شود و یا همزمانی این دیدار با مسابقه پدیده با پرسپولیس، موجب لغو این دیدار دوستانه خواهد شد.

هواداران و علاقه مندان به فوتبال در ورامین امیدوار هستند تا دیدار تیم های پرسپولیس و کاوه شهرداری که یک دیدار تاریخی برای فوتبال این شهرستان محسوب می شود، لغو نشود.