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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

با تعویق دیدار پرسپولیس و پدیده مشهد؛

برگزاری دیدار پرسپولیس وکاوه شهرداری درهاله ای از ابهام قرار گرفت

برگزاری دیدار پرسپولیس وکاوه شهرداری درهاله ای از ابهام قرار گرفت

ورامین-برگزاری دیدار تیم های پرسپولیس و کاوه شهرداری ورامین که قرار بود عصر شنبه برگزار شود، با به تعویق افتادن دیدار این تیم با پدیده در لیگ برتر فوتبال، در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های کاوه شهرداری ورامین و پرسپولیس تهران قرار بود عصر روز شنبه در ورزشگاه اختصاصی پرسپولیس برگزار شود.

دقایقی پیش به دلیل بارش شدید برف در مشهد، دیدار تیم های پدیده و پرسپولیس به روز شنبه موکول شد و بدین ترتیب برگزاری دیدار نماینده فوتبال ورامین و پرسپولیس در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

باید منتظر ماند و دید که دیدار تیم های کاوه شهرداری ورامین و پرسپولیس به روز دیگری موکول می شود و یا همزمانی این دیدار با مسابقه پدیده با پرسپولیس، موجب لغو این دیدار دوستانه خواهد شد.

هواداران و علاقه مندان به فوتبال در ورامین امیدوار هستند تا دیدار تیم های پرسپولیس و کاوه شهرداری که یک دیدار تاریخی برای فوتبال این شهرستان محسوب می شود، لغو نشود.

کد مطلب 3845142

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