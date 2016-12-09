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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

جام جهانی تیراندازی با کمان - تایلند

کمانداران ایران از شنبه سیبل ها را هدف می گیرند

کمانداران ایران از شنبه سیبل ها را هدف می گیرند

رقابت تیراندازی ایران در مسابقات جام جهانی از صبح روز شنبه به میزبانی تایلند آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، از صبح فردا دومین مرحله مسابقات جام جهانی داخل سالن در کشور تایلند آغاز می شود. کمانداران ایران در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان وبزرگسالان ودر دو بخش بانوان و آقایان در این مسابقات حضور یافته اند.

امروز تمرین و چک تجهیزات صورت خواهد گرفت و فردا شنبه مسابقات رسما آغاز می‌شود و کمانداران رشته های کامپوند وریکرو مرحله مقدماتی وحذفی تا یک شانزدهم نهایی را برگزار خواهند کرد و در روز یکشنبه نیز مرحله یک هشتم تا فینال این مسابقات برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است در مرحله اول این مسابقات که در کشور مراکش برگزار شد کشورمان به یک مدال طلا و دو مدال نقره دست یافته بود .

کد مطلب 3845149
رضا خسروي

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