«امکان مینا» مهمان خانه ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «امکان مینا» به کارگردانی کمال تبریزی توسط موسسه هنرنمای پارسیان به تعداد ۷۰ هزار نسخه تکثیر و در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است. این فیلم در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و جوایز سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی و سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را به خود اختصاص داده بود.

دی وی دی فیلم «امکان مینا» شامل فیلم پشت صحنه و گالری عکس‌های صحنه و پشت صحنه فیلم است.

«امکان مینا» که محصول بنیاد سینمایی فارابی و کارگردانی کمال تبریزی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی است در تاریخ ۱۳ مردادماه سال جاری در سینماهای ایران اکران شد.

داستان فیلم درباره خبرنگار جوانی است که زندگی عاشقانه ای با همسرش دارد اما در میانه راه، سرنوشت دیگری برای این زوج جوان رقم می خورد.

میلاد کی مرام، مینا ساداتی، شاهرخ فروتنیان، بهرنگ علوی، شایسته ایرانی، سیامک صفری، فرزاد باقری، سیامک احصایی، بهادر مالکی، علی مردانه در این فیلم نقش آفرینی می کنند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: کمال تبریزی، نویسنده: فرهاد توحیدی، مرتضی اصفهانی، تهیه کننده: منوچهر محمدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح صحنه و لباس: بهزاد کزازی، مدیر صدابرداری: مهران ملکوتی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، مدیر تولید: مجید کریمی، صداگذار: بهمن اردلان، موسیقی: محمدرضا علی قلی، دستیار کارگردان: محمد ثقفی، مدیر تدارکات: سید رسول حاتمی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: علی مردانه، تدوین: محمد رضا موئینی، هدی موئینی، جلوه‌های ویژه بصری: بهنام خاکسار، عکاس: زهرا مصفا.