پیست اسکی توچال با حضور کیومرث هاشمی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از تاخیری یک ماهه پیست اسکی توچال صبح امروز با حضور کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک، مسئولان فدراسیون و هیات اسکی استان تهران بازگشایی شد.

با بازگشایی پیست اسکی توچال فصل اسکی ۹۶ - ۹۵ رسما آغاز شد. پیش بینی می شود سایر پیست های اسکی استان تهران و البرز نیز طی هفته آینده بازگشایی شود.

برگزاری رقابتهای بین المللی لیگ اسکی و اردوهای تیم ملی برای آماده سازی قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی زمستانی از جمله برنامه هایی است که با بازگشایی پیست های اسکی با جدیت دنبال می شود.