با این کفش می توانید در برف بدوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، با الهام از کتانی مخصوص دو، نوعی کفش سبک و شناور ساخته شده که به وسیله آنها می توان در زمستان و روی برف ها نیز دوید.

به طور معمول کفش های برفی با قالبی آلومینیومی ساخته می شوند اما در این اواخر برندهای مختلف سعی کردند با به کار بردن فوم تا حدی از وزن این کفش ها بکاهند. درهمین راستا شرکت Crescent Moon یک کفش برفی تمام فوم ساخته است. این کفش ها که هنوز نام مناسبی ندارند، به طور کامل از فوم EVA ساخته می شوند. این نوع فوم بیشتر دربخش میانی کفش های ورزشی به کار می رود. شکل خاص این کفش ها و انحناهای آن به حرکت راحت تر فرد کمک می کند.

برخلاف کفش های برفی دیگر که روی کفش فرد بسته می شوند، این نمونه ثابت است بنابراین هنگام راه رفتن در پا نمی لغزد و تکان نمی خورد.

روی بخش بالایی کفش برفی نوعی ضربه گیر قراردارد که تاثیر فشرده شدن برف زیر پا و برخورد آن با زمین را کاهش می دهد. بخش زیرین کفش سخت تر است و از نوعی کامپوزیت EVA ساخته شده است. همچینی با الهام از تایرهای برفی، در آن شیارهایی ایجاد می شود و به این ترتیب راه رفتن در برف تسهیل می شود.

این شرکت کفش های برفی جدید خود را ماه آینده در SIA Snow Show در دنور، مرکز ایالت کلورادو آمریکا به نمایش می گذارد.