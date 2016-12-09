۸۰ هزار میلیارد تومان در اختیار نهادهای انقلابی کشور قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی صبح جمعه در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستاهای منطقه قهاب رستاق از توابع بخش امیر آباد دامغان به میزبانی مسجد بقیه الااعظم (ع) روستای حسن آباد، با بیان اینکه از بودجه سال آینده رقمی معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی اختصاص خواهد یافت که در لایحه بودجه سال ۹۶ این رقم پیش بینی شده است، ابراز داشت: بر اساس پیش بینی دولت و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای هزینه پروژه های عمرانی اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه یک هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار معاونت عمرانی وزارت کشور قرار دارد، افزود: شهرداران شهرهای دامغان می توانند در جذب رقمی از این اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی و خرید تجهیزات و امکانات استفاده کنند.

این عضو خانه ملت با بیان اینکه یکی از راه های تقویت صنعت کشور کمک به صنایع کوچک است و برای این امر دولت هشت هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است، گفت: ۸۲ درصد از صنایع کشور راکد و یا نیمه تعطیل هستند که تنها راه نجات آن کمک به راه اندازی صنایع کوچک است.

حسن بیگی همچنین گفت: پنج هزار میلیارد تومان اعتبار باهدف کمک به صنایع روستایی و رشد و توسعه روستاهای کشور اختصاص یافت که این رقم معادل۱.۵ میلیارد دلار قلمداد می شود.

وی با بیان اینکه مسئولان استان سمنان باید به روستاهای شهرستان های دامغان، شاهرود و میامی در شرق این استان توجه بیشتری کنند، اظهار داشت: مردم روستاهای این شهرستان ها مستحق توجه و عنایت بیشتر مسئولان هستند و نباید از آن غفلت کنند.



نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: کار گازرسانی به روستاهای منطقه قهاب رستاق باید هرچه زودتر به اتمام برسد و مردم این منطقه از نعمت گاز برخوردار شوند از سوی دیگر باید گفت روستاهای جنوب شهرستان می توانند در رشد و توسعه صنعت گردشگری نقش آفرین باشند.



در این نشست که جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان، فرماندار، بخشدار امیرآباد و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان حضور داشتند، نداشتن گاز طبیعی، فرسودگی لوله های آب، اجرای طرح هادی، شیوع بیماری سالک، آسفالت معابر روستایی، کمبود آب و عدم امکانات ورزشی از مهمترین مسائل و مشکلات روستاهای منطقه قهاب رستاق مطرح شد.