سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس در محورهای مختلف شرق استان تهران بویژه محورهایی که شرایط ناپایدار جوی در آن حاکم است، حضور دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی و بارش باران و برف در برخی محورها، همراه داشتن تجهیزات ایمنی توسط رانندگان ضروری است تا با مشکل خاصی مواجه نشوند.

ناظری ادامه داد: بدون تردید همکاری رانندگان در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی می تواند از بروز حوادث ناگوار در محورهای مواصلاتی جلوگیری به عمل آورد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: با تلاش های انجام شده، تردد در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران جریان دارد.