انجام وقف باعث ارتقای فعالیت های فرهنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فخرالدین خدابندهلو ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه، افزود: در انجام فعالیتهای وقف مردم باید روحیه جمعی داشته باشند.
وی اظهار کرد: موقوفات باید با روحیه جمعی انجام شود و در صورتی که فعالیتهای وقف ما احیا شود، دیگر هیچ فقیری در کشور باقی نخواهد ماند.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان گفت: انجام وقف باعث ارتقای فعالیتهای فرهنگی می شود و از سال ۹۰ تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار وقف در استان زنجان انجام شده است
خدابنده لو تاکید کرد: هر انسانی میتواند در محدوده شهر، منطقه و مسجد خود وقف را انجام دهد و کارهای فرهنگی و فعالیتهای وقفی را در منطقه خود توسعه بدهد.
وی افزود: طی سالهای اخیر از جمله فعالیتهایی که توسط ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان انجام شده، طرح آرامش بهاری در اوایل سال است که این طرح شامل طرح خیمه معرفت و برنامه تحویل سال است.
خدابنده لو تصریح کرد: در طرح جشن ولایت که مصادف با سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین (ع) و فاطمه زهرا (س) بوده و در این طرح برای ۱۴۲زوج جهیزیه تهیه شده و شناسایی این افراد نیز توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان به طرح بصیرت عاشورایی اشاره کردو گفت: در طرح بصیرت عاشورایی امسال ۱۵ مدرسه شبانهروزی شناسایی و روحانی به آن مدارس اعزام شده و در اربعین حسینی موکب اربعین اوقاف با مساعدت مردم برپا و در این موکب حدود یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم قند و ۲۰ تن میوه توزیع شد.
خدابنده لو با بیان اینکه وقف های انجام شده طی هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، افزود: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل میکند.
رییس اداره سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان ابراز کرد: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.
خدابنده لو گفت: رسانه ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند و حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود.
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