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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان:

انجام وقف باعث ارتقای فعالیت های فرهنگی می شود

انجام وقف باعث ارتقای فعالیت های فرهنگی می شود

زنجان-رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان گفت: انجام وقف باعث ارتقای فعالیتهای فرهنگی می شود و از سال ۹۰ تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار وقف در استان زنجان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فخرالدین خدابنده‌لو ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه، افزود: در انجام فعالیت‌های وقف مردم باید روحیه جمعی داشته باشند.

وی اظهار کرد: موقوفات باید با روحیه جمعی انجام شود و در صورتی که فعالیت‌های وقف ما احیا شود، دیگر هیچ فقیری در کشور باقی نخواهد ماند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان گفت: انجام وقف باعث ارتقای فعالیتهای فرهنگی می شود و  از سال ۹۰ تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار وقف در استان زنجان انجام شده است

خدابنده لو تاکید کرد: هر انسانی می‌تواند در محدوده شهر، منطقه و مسجد خود وقف را انجام دهد و کارهای فرهنگی و فعالیت‌های وقفی را در منطقه  خود توسعه بدهد.

وی افزود: طی سال‌های اخیر از جمله فعالیت‌هایی که توسط اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان انجام شده، طرح آرامش بهاری در اوایل سال است که این طرح شامل طرح خیمه معرفت و برنامه تحویل سال است.

خدابنده لو تصریح  کرد: در طرح جشن ولایت که مصادف با سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین (ع) و فاطمه زهرا (س) بوده و در این طرح برای ۱۴۲زوج جهیزیه تهیه شده و شناسایی این افراد نیز توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان به طرح بصیرت عاشورایی اشاره کردو گفت: در طرح بصیرت عاشورایی امسال ۱۵ مدرسه شبانه‌روزی شناسایی و روحانی به آن مدارس اعزام شده  و در اربعین حسینی موکب اربعین اوقاف با مساعدت مردم برپا و در این موکب حدود یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم قند و ۲۰ تن میوه توزیع شد.

خدابنده لو با بیان اینکه وقف های انجام شده طی  هشت ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، افزود: هریک از این موقوفات با نیات متفاوتی وقف شده اند که اداره کل اوقاف و امور خیریه براساس نیات واقفان عمل می‌کند.

رییس اداره سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان زنجان ابراز کرد: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و  ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.

خدابنده لو گفت: رسانه ها نسبت به ترویج فرهنگ وقف در جامعه تلاش کنند و حفظ و نگهداری از موقوفات به عنوان یک اصل مهم باید مورد توجه همه آحاد جامعه قرار گیرد و فرهنگ وقف به عنوان یک اصل مهم تبیین شود.

کد مطلب 3845229

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