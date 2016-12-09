تعویق در اجرای برنامه ششم به صلاح کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر دارالمومنین با تبریک سالروز آغاز امامت امام مهدی(عج) این روز را برای شیعیان بسیار مبارک و پر اهمیت دانست و سعادت مسلمانان و نابودی استکبار جهانی را از درگاه خداوند متعال و حضرت ولی عصر(عج) طلب کرد.

وی با اشاره به جریان برجام و برخی تحلیل‌های نا به جا در مورد آن، گفت: گاهی در جمع بندی این قضایا برخی افراد مطالبی را بازگو می‌کنند که دلیل بر وابستگی آنها به دشمنان است.

امام جمعه جهرم با بیان اینکه آن روز که دیدگاه مذاکره با آمریکا و اروپا مطرح شد دو نظریه در کشور به وجود آمد که عده‌ای مخالف و برخی نیز موافق مذاکره بودند، بیان کرد: دشمن قصد داشت با تفرقه و اختلاف میان این دو گروه به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

وی ادامه داد: درایت و حکمت رهبری انقلاب سبب مدیریت جریان برجام شد و ایشان با توجه به اینکه امیدی به مذاکر نداشتند آن را تجربه‌ای برای ملت ایران دانستند.

امام جمعه جهرم بیان کرد: پس از جریان برجام فرمایشات رهبری انقلاب مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا روشن شد و امروز آن افرادی که معتقد به این جمله نبودند پی به فرمایش رهبری و بی اعتمادی به آمریکا بردند.

وی با بیان اینکه نباید دوباره فریب دشمن را خورد، تاکید کرد: امروز در کشور یک وفاق ملی ایجاد شده که به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد.

خطیب نماز جمعه جهرم با بیان اینکه در شرایط کنونی مهم نیست که چه کسی طرفدار مذاکره بوده یا نبود، خاطرنشان کرد: آنچه مهم است پافشاری به مسائلی بوده که به آن رسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مصالح ملی را نباید فدای مصالح جهانی کرد، گفت: مصالح کشور در شرایط کنونی مطیع رهبری انقلاب بودن است و آمریکا هر کاری کند در مقابل عظمت ملت ایران راه به جایی نمی‌برد.

آیت‌الله دژکام همچنین به بودجه سال ۹۶ کشور نیز اشاره کرد و گفت: نوشتن لایحه بودجه یک وضع مطلوب و یک وضع موجود دارد؛ در وضعیت مطلوب باید برنامه ششم توسعه را تا کنون مصوب کرده باشیم اما این لایحه تازه به مجلس رفته و دو سال از برنامه تدوین شده عقب هستیم.

وی با اشاره به امسال دومین سالی است که برنامه پنجم را تمدید کردیم، اظهارکرد: به نظر نمی‌رسد برنامه ششم امسال تصویب شود.

امام جمعه جهرم با اشاره به ایکه بودجه‌های سنواتی باید بر اساس برنامه نوشته شود، بیان کرد: از نگاه ملی دو سال از برنامه ششم عقب هستیم؛ پروژه‌هایی در شهرستان داریم که باید در برنامه چهارم انجام می‌شد اما برنامه پنجم نیز تمام شد و برای این پروژه‌ها کار به پیش برده نشد.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت موجود نیز باید تکاپو کرد، گفت: توقع از مدیران این است که تلاش و دقت کافی برای اختصاص سهم استان و شهرستان از بودجه ملی کرده و در این راستا نمایندگان مجلس را همراهی کنند.

خطیب نماز جمعه جهرم همچنین از استقبال پرشور مردم شهرستان جهرم در مراسم تجلیل از شهدای کربلای چهار و پنج و مدافعان حرم تقدیر کرد.