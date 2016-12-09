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۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

حزب الله لبنان اعلام کرد؛

ارائه تضمین به روسیه مبنی بر هدف قرار ندادن صهیونیست‌ها صحت ندارد

ارائه تضمین به روسیه مبنی بر هدف قرار ندادن صهیونیست‌ها صحت ندارد

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای هرگونه ارائه تضمین توسط این گروه به روسیه مبنی بر هدف قرار ندادن مواضع صهیونیستها در صورت تجاوز نظامی این رژیم به سوریه، را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، روابط عمومی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این گروه هیچ تضمینی در خصوص مسأله ای که به صهیونیستها مربوط است، به روسیه ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: اخبار رسانه ها مبنی بر ارائه تضمین توسط حزب الله به روسیه مبنی بر هدف قرار ندادن مواضع صهیونیستها در صورت تجاوز نظامی این رژیم به سوریه، کذب محض است.

گفتنی است، پیشتر برخی رسانه های حامی صهیونیستها مدعی شده بودند که حزب الله به روسیه تعهد و تضمین داده است که حتی در صورت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، این گروه هیچ واکنشی از خود نشان نخواهد داد.

کد مطلب 3845241

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