به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌بیگی پیش ازظهر امروز در همایش پیاده‌روی خانوادگی روستایی در روستای «وندرآباد» اظهار داشت: خوشبختانه شهرستان اسدآباد در برگزاری همایش‌ پیاده‌روی روستایی جایگاه خوبی در استان همدان دارد.

وی افزود: ایجاد جاده سلامت و برگزاری اینگونه همایش‌ها نقش موثری در تقویت نشاط بین مردم روستاها دارد.

بخشدار مرکزی اسدآباد نیز در این همایش گفت: در راستای ریشه‌کن کردن اعتیاد در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسدآباد، بخشداری مرکزی به کمک فرمانداری و دهیاران نسبت به برگزاری همایش‌ پیاده‌روی در روستاها کرده است.

هاشم صوفی افزود: برپایی همایش‌ پیاده‌روی و پرداختن به ورزش از اولویت‌ های کاری نظام و تاکید مقام معظم رهبری است.

صوفی بیان کرد: وظیفه ما فراهم کردن شرایط ورزش‌های همگانی برای روستاییان و مردم است.

وی تاکید کرد: به منظور فراهم کردن شرایط ورزشی برای روستای «وندرآباد»، جاده سلامت از ابتدای روستا تا میدان مرکزی کشیده می‌شود.

در این همایش پیاده‌روی با وجود برودت هوا، حدود سه هزار نفر از مردم روستا حضور داشتند که در پایان هدایای نفیسی از سوی بخشداری به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

