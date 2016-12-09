وضعیت صادرات کالا در استان کردستان مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز جمعه در جلسه کارگروه توسعه صادرات کردستان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: کردستان به دلیل شرایط خاص منطقه ای استعدادهای خوبی برای صادرات در اختیار دارد ولی به دلایل مختلف از تمامی این ظرفیت ها و استعدادها بهره برداری نمی شود.

وی گفت: وجود مرزهای باشماق مریوان و سیرانبند بانه بهترین امکان را برای توسعه صادرات استان کردستان به کشور عراق و سایر کشورهای منطقه فراهم کرده است ولی متاسفانه با توجه به وجود مشکلات مختلف تاکنون از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.

استاندار کردستان به مشکلات و محدودیت های پیش روی توسعه صادرات در استان کردستان اشاره کرد و گفت: وضعیت نا امنی به وجود آمده در کشور عراق باعث کاهش جدی صادرات کالا در استان کردستان شده است که نیاز است ما بازارهای هدف دیگری نیز برای چنین شرایطی داشته باشیم.

وی وضعیت جاده های منتهی به مرزهای استان کردستان را نگران کننده عنوان کرد و افزود: علیرغم تلاش های صورت گرفته از سوی دولت، متاسفانه همچنان موضوع جاده و سایر دسترسی های ارتباط هوایی و ریلی در استان کردستان مشکل دارند و این مهم نیز باعث کاهش صادرات شده است.

زاهدی به موضوع بسته بندی محصولات اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه بسته بندی نیز ما شرکت های توانمند نداریم تا متناسب با نیاز بازارهای مصرف محصولات خود را عرضه کنند و به همین دلیل این روند در مسیر توسعه صادرات از استان کردستان اشکالاتی را ایجاد کرده است.

وی به وضعیت ترازیت کالا در استان کردستان اشاره کرد و گفت: کردستان در حوزه ترانزیت یکی از استانهای برتر کشور است ولی متاسفانه سود حاصل از این ترازیت کالا به خود استان بازنمی گردد و این مهم نیز جای اشکال دارد.

استاندار کردستان اظهار داشت: یکی از انتظارات و مطالبات مردم کردستان هزینه سود حاصل از ترازیت در خود استان کردستان است و انتظار می رود که این مهم از سوی دولت به عنوان یک اولویت مهم مورد توجه قرار گیرد.