به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهرستان آغاز امامت امام زمان (عج) را تبریک گفت.

وی بیان کرد: در عصر غیبت انتظار برای ظهور امام زمان (عج) بسیار حائز اهمیت است و اگر فردی در انتظار واقعی آن حضرت دار فانی را وداع گوید ارزش شهید را دارد.

امام جمعه بشرویه گفت: منتظر حقیقی امام زمان (عج) پاداش معنوی و اخروی فراوانی را دریافت می‌کند و چه نیکوست اگر همه جز منتظرین واقعی آن حضرت باشیم.

حجت الاسلام شمس الدین اظهار داشت: وجود منتظران واقعی در هر دوره و زمانی زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) است که یکی از موارد انتظار ظهور عهد و پیمان با ولایت است.

وی با اشاره به هفته وحدت نیز گفت: در این هفته بایستی ما مسلمانان در ادیان مختلف با یکدیگر برادری خود را حفظ نماییم چرا که دشمنان اسلام به دنبال ایجاد تفرقه و نفاق در بین ما هستند تا از این طریق بتوانند ما را نابود کنند.

امام جمعه بشرویه اظهار داشت: عربستان سعودی که ادعای مسلمانی دارد، تأمین اعتبار خرید سلاح علیه مردم مسلمان جهان را عهده دار است.

حجت الاسلام شمس الدین با اشاره به تحویل بودجه به مجلس از فرماندار شهرستان خواست تا در جذب اعتبارات ویژه باتوجه به خشکسالی شدید در این شهرستان اقدام کند.

جلوگیری از دریافت حقوق‌های نجومی از دیگر مسائلی بود که امام جمعه شهرستان بشرویه به ان اشاره کرد.

وی مجدداً با اشاره به خشکسالی های پیاپی در این شهرستان و نیز خسارات فراوان ناشی از مسئولین خواست تا اعتباراتی برای جبران خسارات در این بحث پررنگ‌تر باشد.

امام جمعه شهرستان بشروبه همچنین تمدید تحریم‌ها از سوی آمریکا را یک بدقولی و نامردی از سوی این دولت خواند و افزود: از همان ابتدای برجام بر همگان آشکار بود که هیچگاه آمریکای جنایتکار مورد تأیید نیست و نباید به آن اعتماد داشت، ولیکن ملت ایران همچنان پشت رهبری و ولایت خود ایستاده‌اند.