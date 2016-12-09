بدعهدی و خیانتکاری آمریکا برای همگان ثابت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان اظهار داشت: بهترین زاد و توشه در عالم آخرت برای ما تحصیل تقوا است لذا شما را به رعایت تقوای الهی و پرهیز از معاصی توصیه می کنم.

وی با اشاره به مبحث سبک زندگی اسلامی از منظر اهل بیت (ع)، افزود: منظور از وراثت زمین که سلطنت بر منافع آن از دیگران به صالحان منتقل می شود وراثت زمین است و برکات زندگی در زمین مختص این صالحان شود.

آفات و آسیب های دوران غیبت را بشناسیم

وی بیان کرد: ما باید خود را از آفات و آسیب های دوران غیبت که متوجه بیشتر جوانان می شود محفوظ و دور کنیم. برخی از جوانان بد رفتار و عمل می کنند و باید چه کنیم که این آسیب ها دامنگیر جوانان نشود.

رمضانی پور ابراز داشت: هر چه ارتباط خود را با پیامبر و ائمه بیشتر کنیم از گزند آفات محفوظ خواهیم ماند. شخص منتظر باید در عمل به واجبات و ترک محرمات کوشا باشد و از یاد و نام امام زمان (عج) غافل نباشد.

امام جمعه رفسنجان با طرح این سوال که جایگاه امام زمان (عج) در زندگی ما کجاست، گفت: آیا آن حضرت در متن زندگی ما هستند یا حاشیه زندگی ما یا اینکه متاسفانه نه در متن و نه حاشیه زندگی ما. گاهی حضور آن حضرت را در زندگی خود لمس نمی کنیم و حق آن حضرت این نیست.

حجت الاسلام رمضانی پور تصریح کرد: به واسطه حضرت ولی عصر (عج) است که خداوند ما را به نعمت رزق و روزی و برف و باران متنعم کرد اما درست نیست که نسبت به آن ولی نعمت ناسپاس باشیم.

امام جمعه رفسنجان درباره موانع شناخت حضرت مهدی (عج) نیز گفت: اولین عامل عدم شناخت امام زمان (عج) عدم شناخت دین است کسانی که فهم درست از آموزه های دین و معارف الهی ندارند چگونه می توانند به معرفت حجت خدا برسند.

حجت الاسلام رمضانی پور ادامه داد: باید برای شناخت آموزه های دین وقت گذاشت و به صرف اینکه بگوییم ما دین دار هستیم و دین اسلام را قبول داریم اما از ضوابط آن و بایدها و نبایدهای دین شناسی آگاه نباشیم، کافی نیست و باید شناخت عمیق و روشن از دین داشته باشیم.

اجرای برنامه کسب معرفت در رفسنجان

وی ابراز داشت: بر همین مبنا برنامه کسب معرفت را برای سنین بالاتر از ابتدای امسال در نظام حوزوی شهرستان ایجاد شد و ان شاءالله این کار ادامه می یابد.

امام جمعه رفسنجان دومین مانع شناخت امام زمان (عج) را دنیازدگی دانست و گفت: دلبستگی به دنیا ریشه همه بدبختی ها و منشأ هر فتنه است و امیدواریم دنیا ما را فریب ندهد.

حجت الاسلام رمضانی پور ادامه داد: سومین مانع شناخت امام زمان (عج) پیمان شکنی و عدم التزام به عهد و پیمان است؛ قبول مسئولیت در جامعه حاکم باید باشد. چهارمین عامل هم گناهکاری است که متأسفانه در جامعه آسان شده است.

وی به حدیثی از امام هشتم اشاره کرد و گفت: امام رضا (ع) فرمودند: به خدا قسم اعمال شما هر صبح و شام بر من عرضه می شود و امام باید آنها را ببیند و امضا کنند.

امام جمعه رفسنجان در خطبه دوم نماز با اشاره به اینکه طبق روایات ۵۰ نفر از یاران امام زمان (عج) زن هستند، اظهار داشت: این عدد قابل توجهی از زنان شیعه مومن به آن حضرت است؛ زنان در انقلاب ها و عرصه های سیاسی و مذهبی نقش موثر و تعیین کننده دارند.

حجت الاسلام رمضانی پور تصریح کرد: زنان در دوران دفاع مقدس جوانان رشید و سلحشوری را در دامن خود پرورش دادند و در پشت جبهه و خانه داری از رزمندگان پشیبانی می کردند که باید قدر مادران را بدانیم.

وی با تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج) در سال ۲۶۰ هجری قمری، ایجاد زمینه ظهور آن حضرت، انتظار سازنده مثبت را مورد تأکید قرار داد.

وی به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۳ توسط امام راحل (ره) اشاره کرد و افزود: در پرتو آن باید فرهنگ ملت بزرگ ایران یک فرهنگ انقلابی با رویکرد حزب الهی باشد و همه دست اندرکاران فرهنگی باید با یک سیاست و مهندسی خاص کار فرهنگی در کشور صورت بگیرد.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: اگر فرهنگ بد غرب و ابتذال و دروغ و ضاله در جامعه بعضا وجود دارد بخاطر کم کاریهای ما است لذا باید نسبت به این مهم توجه کرد.

حجت الاسلام رمضانی پور با تأکید بر ضرورت پرداختن به مباحث پژوهشی در دانشگاهها و مراکز علمی، گفت: در بعد پژوهش و تحقیقات باید اهتمام بیشتری داشت.

وی با گرامیداشت یاد شهید دستغیب و شهید تندگویان، با اشاره به در پیش رو بودن هفته وحدت، اظهار کرد: آغاز هفته وحدت از ۱۲ ربیع الاول است و ان شاء الله وحدت در جامعه حاکم باشد.

بی تفاوتی مدعیان حقوق بشر در برابر حادثه تروریستی حله

امام جمعه رفسنجان در ادامه گفت: در نظر مدعیان حقوق بشر مظلوم جزو بشر محسوب نمی شود لذا می بینید در یمن و عراق چه می کنند. آمریکائیها و غربیها در برابر حادثه تروریستی حله اظهار تأسف نکردند. اگر حادثه ای برای مستشاران آنها رخ دهد نقض حقوق بشر رخ می دهد.

حجت الاسلام رمضانی پور اظهار داشت: برخی دلشان می خواهد پای آمریکائیها به کشور باز شود و بابت تحریم های ۱۰ ساله خیلی غصه دار و عزادار شدند.

وی گفت: امت با بصریت ایران اسلامی غصه نخوردند چرا که می دانستند آمریکائیها بدعهد و خیانتکار هستند اما برای آنهایی که آرزویی رابطه با آمریکا را داشتند بدعهدی آمریکا ثابت شد.

وی ابراز داشت: این آرزوها سراب بود و امیدواریم اینها به دامن ملت برگردند و روحیه جهادی داشته باشند؛ این افراد البته به دنبال منافع خود هستند ولی ملت ایران اسلامی وفادار به ارزشها بودند و هستند.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به تمدیدهای تحریمهای ایران توسط آمریکا، عنوان کرد: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند مسئله برجام ثابت کرد که در هیچ زمینه ای نمی توان به آمریکا اعتماد کرد.

حجت الاسلام رمضانی پور به پیام رهبر انقلاب به اجلاس نماز اشاره داشت و گفت: موثرترین راه برای کاستن آسیب های اجتماعی ترویج نماز است.

وی ادامه داد: هر کسی به صورت واقعی به سمت نماز برود و اگر نماز در جامعه نهادینه شود آسیبهای اجماعی کاهش پیدا خواهد کرد؛ بی اهمیتی به نماز بی برکتی می آورد.

حجت الاسلام رمضانی پور با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با خانواده های مدافع حرم، گفت: خانواده های شهدا مایه افتخار هستند و ان شاالله رهبر معظم انقلاب پرچم این انقلاب را به صاحب اصلی آن یعنی حضرت مهدی (عج) برساند.

امام جمعه رفسنجان به موضوع وقف اشاره کرد و با بیان اینکه بسیار اهمیت دارد، اضافه کرد: از مال و فرزند باید برای عقبای خود تلاش کرد و باید بهترین باقیات صالحات موقوفات برای ضرورت های جامعه باشد؛ وقف های محدود نمی تواند موثر باشد.