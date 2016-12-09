هادی پور هم به کره جنوبی باخت/ حذف دومین نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که به میزبانی آذربایجان در ورزشگاه «سرحدچی» باکو جریان دارد، آرمین هادی پور در وزن ٥٨- کیلوگرم که دور نخست «میلوس گالدوویچ» از صربستان را ۲ بر صفر شکست داده بود، در دومین دیدار برابر «تائه هون کیم» از کره جنوبی ۱۱ بر ۲ نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

راند اول این دیدار را هادی پور دو بر صفر به رقیب واگذار کرد. در راند دوم روی یک ضربه نماینده کشورمان، مقانلو با ارائه کارت اعترض، خواستار بازبینی فیلم شد که داوران بعد از بررسی، اعتراض سرمربی ایران را وارد ندانسته و این راند ۳ بر صفر به سود «تائه هون کیم» پایان یافت. در آغاز راند سوم، سیستم داوری با مشکل مواجه شد و بعد از چند دقیقه مبارزه از سر گرفته شد که تلاش نماینده کشورمان برای جبران امتیازات از دست داده نتیجه ای نداشت و در نهایت نتیجه پایانی ۱۱ بر۲ به سود حریف کره ای روی تابلو ثبت شد.

پیش از هادی پور، مسعود حجی زواره در وزن ٨٠- کیلوگرم همان دور نخست نتیجه را ٥ بر ٧ به «هون کیم» از کره جنوبی واگذار کرد و حذف شده بود. مردانی، اسبقی و یعقوبی سه نماینده دیگر کشورمان هستند که فردا به مصاف رقبای خود می روند.

این دوره از مسابقات با حضور ۶۴ تکواندوکار در بخش مردان به مدت دو روز در چهار وزن المپیکی در آذربایجان برگزار می شود.